Cháy cửa hàng điện máy ở TP.HCM, chủ nhà mất trắng tài sản tích cóp

  • Chủ nhật, 14/9/2025 17:20 (GMT+7)
Vụ cháy xảy ra tại cửa hàng điện máy Minh Hiếu, xã Long Hòa, TP.HCM (trước đây thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), đã thiêu rụi toàn bộ tài sản của chủ cửa hàng.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 13/9. Người vợ ngửi thấy mùi khét và phát hiện ngọn lửa đã bốc lên từ các đồ điện máy trong cửa hàng.

Hoảng sợ, hai vợ chồng cùng hô hoán và nhờ người dân xung quanh hỗ trợ dập lửa nhưng không thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ cửa hàng.

Chay anh 1

Một góc cửa hàng

Nhận được tin báo, lực lượng dân quân, công an và phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy. Tuy nhiên, toàn bộ đồ điện máy bên trong đã bị thiêu rụi.

Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và động viên gia đình. Gia đình cũng đã làm cam kết tự khắc phục sự cố do chập điện.

Chay anh 2

Nhiều máy móc, thiết bị cháy rụi

Lãnh đạo UBND xã Long Hòa cho biết, sau vụ việc, gia đình có chia sẻ mất mát trên mạng xã hội nhưng không trực tiếp kêu gọi quyên góp.

Tuy nhiên, vào ngày 14/9, một số trang mạng xã hội đã đăng lại video và thông tin về vụ cháy để kêu gọi ủng hộ, có dấu hiệu trục lợi cá nhân. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin để tránh bị lừa đảo.

Thiên Lý/VOV

