Cháy căn hộ chung cư ở phường Sài Gòn, TP.HCM

  • Thứ bảy, 13/9/2025 14:55 (GMT+7)
  • 6 phút trước

Trưa ngày 13/9, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại căn hộ chung cư số 158, đường Pasteur, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Vụ việc xảy ra vào ngày nghỉ cuối tuần khiến nhiều cư dân hoảng loạn, di tản xuống sân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại căn hộ chung cư nói trên.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy & Cứu nạn Cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an TP.HCM đã nhanh chóng ứng cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy & Cứu nạn Cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an TP.HCM đã nhanh chóng điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chuyên dụng tới hiện trường.

Đáng chú ý, robot chữa cháy TAF35 cũng được triển khai để hỗ trợ dập lửa.

Khu vực trước chung cư được phong tỏa tạm thời để tạo điều kiện cho công tác chữa cháy. Robot TAF35 giúp tiếp cận những khu vực khó tiếp cận bởi nhân lực, phun nước, phun sương làm mát, giúp khống chế đám cháy nhanh hơn và an toàn hơn.

Chỉ trong ít phút, đám cháy đã được cơ bản khống chế. Lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước để làm nguội hiện trường, đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại. Rất may là vụ việc không gây thiệt hại về người.

Nhiều xe chuyên dụng tới hiện trường.

Robot TAF35 là thiết bị do Đức sản xuất, dài gần 3 mét, trọng lượng khoảng 4 tấn; di chuyển bằng hệ thống bánh xích cao su, có khả năng leo dốc đến 30 độ, xoay 360 độ; vận hành từ xa trong phạm vi khoảng 300 mét. Về khả năng chữa cháy, robot có vòi phun công suất lên đến 4.700 lít/phút, tầm phun xa khoảng 80 mét, có thể vươn cao tới 20-30 tầng; vừa phun nước mạnh để dập lửa, vừa phun sương để làm mát.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy cùng mức độ thiệt hại.

https://tienphong.vn/chay-can-ho-chung-cu-o-tphcm-hang-chuc-canh-sat-cung-robot-hien-dai-den-dap-lua-post1777870.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

