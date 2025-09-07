Thông tin vụ cháy kho xưởng: Toàn bộ máy móc, hàng hóa bị phá hủy

Địa điểm xảy ra cháy thuộc địa phận Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất cho thuê làm nơi sản xuất ô dù và kho chứa đồ cũ, kết cấu tường gạch xây bao quanh.

Hồi 18h16 ngày 6/9, UBND phường Việt Hưng (Hà Nội) nhận được thông tin tại ngõ 638 Ngô Gia Tự, tổ 10 cụm Đức Giang xảy ra cháy. Ngay sau đó, UBND phường chỉ đạo công an phường; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, lực lượng PCCC tình nguyện, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở xuống hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng xử lý đám cháy.

Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực kịp thời điều 6 xe chữa cháy, 1 xe chở nước cùng 15 cán bộ chiến sĩ đến chữa cháy. Trước đó, lực lượng cơ sở sử dụng 1 đường vòi, bình chữa cháy để xử lý ban đầu.

Khoảng 18h30, lực lượng có mặt tại hiện trường và tổ chức đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, triển khai các biện pháp nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn và chữa cháy.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Tại thời điểm xảy ra cháy, ngọn lửa cao khoảng hơn 5 m, bên trong khu kho xưởng mái tôn cao 1 tầng, kết cấu tường gạch xây bao quanh, mái lợp tôn, diện tích khoảng 700 m2. Các lực lượng huy động xe nâng, máy xúc phá tôn, tường…bơm phun nước dập lửa, ngăn không cho lửa lan rộng và ảnh hưởng tới nhà dân khu vực giáp ranh.

Đến 20h20 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế, nhưng do khu kho xưởng có 2 lớp tường bao, vòi phun không bơm nước được vào bên trong nhà xưởng nên lửa vẫn âm ỉ. Đến khoảng 21h đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường xảy ra cháy thuộc địa phận Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất cho thuê làm nơi sản xuất ô dù và kho chứa đồ cũ. Toàn bộ hạng mục công trình là khung vỉ kèo thép, mái lợp tôn, xung quanh xây tường cao khoảng 2,5 m, chiều cao đỉnh mái khoảng 7,5 m.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ máy móc sản xuất ô dù, hàng hóa, vật liệu sản xuất trong kho xưởng đã bị cháy. Hiện chưa kiểm kê, xác định được giá trị tài sản bị thiệt hại.