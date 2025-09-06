Cháy lớn công ty bao bì ở TP.HCM

Trưa 6/9, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại công ty in ấn, bao bì rộng hàng trăm mét vuông trên đường Phạm Văn Sáng, xã Bà Điểm.

Theo đó, khoảng hơn 11h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ khu xưởng sản xuất. Bảo vệ cùng người dân xung quanh nỗ lực dùng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Hiện trường vụ cháy nhìn từ trên cao.

Do bên trong chứa nhiều giấy, nhựa và bao bì nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo thành cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường. Sau hơn 30 phút triển khai, đám cháy cơ bản được khống chế, không cháy lan sang khu vực lân cận.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy là do chập cầu dao điện tại khu vực sản xuất.

Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người. Thiệt hại tài sản đang được thống kê.