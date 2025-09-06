Ngư dân chia sẻ sau bão, nhiều tàu thuyền hư hỏng. Với ngư dân miền biển không ai mà không sợ bão, cũng không ai liều mình để chống lại thiên nhiên. Với người gắn bó cả đời cùng nghề biển, con tàu không chỉ là tài sản, miếng cơm manh áo của gia đình mà còn như “người bạn” tri kỷ.