Cấm xe trên 18 tấn lên cầu Vĩnh Tuy

Ngày 1/9, Sở Xây dựng TP. Hà Nội cho biết từ đánh giá sơ bộ kết cấu của công trình cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe ngày 30/8, sở đưa ra phương án tạm cấm xe trên 18 tấn qua cầu.

Sở Xây dựng TP. Hà Nội cho biết qua kiểm định thấy rằng, bê tông bảo vệ đáy dầm nhịp N1 (nơi xảy ra vụ cháy) bị bong vỡ, lộ cốt thép đai ngang và một số thanh cốt thép dọc; chưa lộ và chưa phát hiện hư hỏng ống gel bảo vệ cốt thép dự ứng lực của cầu.

Hiện trường vụ cháy bãi trông xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy. Ảnh: Thanh Hà.

Bê tông bảo vệ đáy dầm nhịp N2 bong vỡ, để lộ một phần cốt thép đai ngang; chưa lộ và chưa phát hiện hư hỏng cốt thép dọc, ống gel bảo vệ cốt thép dự ứng lực.

Tại trụ T2 bong tróc bê tông bảo vệ, một số vị trí lộ cốt thép. Mố M1 và gối trên mố M1 chưa có dấu hiệu hư hỏng do nhiệt. Tủ chiếu sáng T2A bị chập, cháy gây mất điện 54 trụ đèn chiếu sáng trên cầu Vĩnh Tuy hướng từ Long Biên sang nội thành.

Ngoài kết quả trên, các tổ khảo sát chưa phát hiện thấy các diễn tiến bất thường về chuyển vị và biến dạng tổng thể của kết cấu sau khi cháy.

Đơn vị tư vấn kiểm định đã thí nghiệm nhánh ramp (đường dẫn lên xuống cầu phía nội thành) dưới tác dụng của các sơ đồ tải trọng tương ứng với khoảng 50% tải trọng thiết kế (tương ứng với xe dưới 18 tấn qua cầu); mục đích để đo độ võng do tải trọng đặt tĩnh, ứng biến tại các dầm do tải trọng. Sau quá trình thí nghiệm, đơn vị tư vấn kết luận kết cấu và vật liệu (bê tông, cốt thép dự ứng lực) của dầm làm việc trong giới hạn đàn hồi cho phép.

Trên cơ sở ý kiến liên ngành, chuyên gia và báo cáo đánh giá khả năng chịu lực kết cấu công trình của đơn vị tư vấn kiểm định, trước mắt, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh khai thác cầu với xe tải trọng dưới 18 tấn (tương ứng với 50% tải trọng thiết kế), cấm xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên. Sở Xây dựng cho rằng, việc này là để tiếp tục theo dõi tình trạng nhánh ramp nơi xảy ra sự cố có đảm an toàn giao thông, an toàn kết cấu công trình.

Trước đó, vào lúc 13h ngày 30/8, tại gầm cầu Vĩnh Tuy phía nội thành, khu vực nhánh ramp CV1C hướng từ Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái, đã xảy ra vụ cháy bãi xe máy. Vị trí này do Công ty TNHH một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội được thành phố Hà Nội giao quản lý, khai thác phục vụ trông giữ phương tiện.

Đến 13h45 cùng ngày, vụ cháy được dập tắt, sơ bộ ban đầu có khoảng 500 xe máy bị cháy. Đây là phương tiện vi phạm giao thông (đã rút hết xăng trước khi lưu giữ) bị Công an thành phố tịch thu. Hiện nay trường vụ cháy vẫn đang được Công an thành phố phong tỏa để kiểm tra, kết luận nguyên nhân vụ cháy.