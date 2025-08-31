Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Có thể hạn chế xe đi lên cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy

  • Chủ nhật, 31/8/2025 21:37 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Cục Giám định đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện các biện pháp như hạn chế sử dụng công trình, khoanh vùng nguy hiểm sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định), Bộ Xây dựng có văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc khắc phục hậu quả vụ cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, đánh giá ảnh hưởng kết cấu và đảm bảo an toàn công trình.

Cục Giám định đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện một số nội dung.

cau Vinh Tuy anh 1

Khói từ vụ cháy làm ám đen dầm cầu Vĩnh Tuy.

Cụ thể, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức kiểm tra hiện trạng công trình, chỉ đạo, yêu cầu đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng cầu Vĩnh Tuy và các cơ quan liên quan thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều 40 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, bao gồm:

Tổ chức kiểm định chất lượng công trình;

Thực hiện các biện pháp cần thiết như hạn chế sử dụng công trình, khoanh vùng nguy hiểm hoặc sửa chữa ngay những hư hỏng trong trường hợp có nguy cơ làm ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, an toàn vận hành công trình;

Lập và điều chỉnh phương án giao thông (nếu cần) phù hợp với thực tế để đảm bảo an toàn cho người và tài sản khi lưu thông qua khu vực này.

Sở Xây dựng Hà Nội báo cáo các công việc đã triển khai, kết quả kiểm tra hiện trạng, dự kiến các công việc phải triển khai tiếp theo để đảm bảo an toàn công trình, báo cáo gửi về Cục Giám định trước ngày 3/9 để tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền.

Trưa 30/8, bãi giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy bốc cháy ngùn ngụt. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bãi xe có hàng nghìn xe máy khiến ngọn lửa lan nhanh, cột khói đen cuồn cuộn bốc lên, bao trùm cầu Vĩnh Tuy làm các phương tiện di chuyển khó khăn.

Ghi nhận tại hiện trường, hàng trăm xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn. Dầm cầu bị khói ám đen, sức nóng của đám cháy khiến từng mảng bê tông dầm cầu Vĩnh Tuy bị bong tróc, trơ khung sắt.

Sau khi xảy ra cháy, nhiều người lo lắng kết cấu cầu Vĩnh Tuy sẽ bị ảnh hưởng.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Cháy bãi xe ở cầu Vĩnh Tuy: Chủ phương tiện có được bồi thường?

Theo luật sư, chủ phương tiện có thể được bồi thường khi bãi trông giữ xe bị cháy có bảo hiểm vật chất xe hoặc nếu chứng minh được bãi giữ xe có lỗi gây ra thiệt hại....

12 giờ trước

Cháy bãi xe ở cầu Vĩnh Tuy: Sở Xây dựng đánh giá mức độ ảnh hưởng

Hôm nay (31/8) lãnh đạo Sở Xây dựng TP Hà Nội sẽ tổ chức họp với đơn vị quản lý cầu và tư vấn giám sát để đánh giá vụ việc và nghe các bên đề xuất giải pháp sau vụ cháy bãi trông, giữ ôtô xe máy dưới chân cầu Vĩnh Tuy.

12 giờ trước

Kiểm tra an toàn kết cấu cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu

Sở Xây dựng đã yêu cầu đơn vị tư vấn vào kiểm tra những vấn đề liên quan đến an toàn, kết cấu của đoạn cầu Vĩnh Tuy, nơi vừa xảy ra đám cháy bãi để xe dưới gầm cầu.

25:1488 hôm qua

https://vtcnews.vn/co-the-han-che-xe-di-len-cau-vinh-tuy-khoanh-vung-nguy-hiem-sau-vu-chay-ar962975.html

Minh Tuệ/Tiền Phong

cầu Vĩnh Tuy Hà Nội giám định khoanh vùng nguy hiểm hạn chế phương tiện

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý