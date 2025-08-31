Cháy bãi xe ở cầu Vĩnh Tuy: Sở Xây dựng đánh giá mức độ ảnh hưởng

Hôm nay (31/8) lãnh đạo Sở Xây dựng TP Hà Nội sẽ tổ chức họp với đơn vị quản lý cầu và tư vấn giám sát để đánh giá vụ việc và nghe các bên đề xuất giải pháp sau vụ cháy bãi trông, giữ ôtô xe máy dưới chân cầu Vĩnh Tuy.

Theo Lãnh đạo Sở Xây dựng TP Hà Nội, ngay sau khi xảy ra vụ cháy tại bãi trông giữ ô tô, xe máy ở khu vực chân cầu Vĩnh Tuy (phường Hồng Hà, Hà Nội) vào trưa hôm qua (30/8), các đơn vị chuyên môn của Sở đã xuống hiện trường kiểm tra.

Sở Xây dựng họp đánh giá mức độ ảnh hưởng kết cấu cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy trăm xe máy.

“Hôm nay (31/8), Sở Xây dựng sẽ tổ chức họp với đơn vị quản lý cầu và đơn vị tư vấn giám sát để nghe báo cáo, đánh giá vụ việc. Trên cơ sở kết quả kiểm tra mới có đánh giá cụ thể, từ đó đưa ra giải pháp”, ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội thông tin.

Ông Bảo cũng cho biết, trước đó, Sở đã có văn bản gửi các đơn vị trông giữ xe yêu cầu đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy.

Trao đổi với phóng viên về việc vụ cháy có ảnh hưởng đến chất lượng, kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy hay không, một số chuyên gia xây dựng cho biết, hiện giờ chưa thể đánh giá mức độ ảnh hưởng sau sự cố bằng mắt thường.

“Sau đây cần phải lập tổ chuyên gia, kiểm tra trực quan và bằng máy móc thiết bị hiện đại để kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm ra kết quả, thì khi đó mới có thể đánh giá toàn diện được xem có đảm bảo hay không đảm bảo. Tôi cho rằng TP Hà Nội nên chỉ đạo các đơn vị vào cuộc kiểm tra ngay và nhanh chóng đưa ra kết luận để cho người dân biết, vì nó liên quan đến việc đi lại hàng ngày của rất nhiều phương tiện qua cây cầu huyết mạch này”, vị chuyên gia nhìn nhận.

Trước đó, khoảng 12h15 ngày 30/8, tại bãi trông giữ ôtô, xe máy ở khu vực chân cầu Vĩnh Tuy xảy ra vụ cháy lớn. Đến hơn 14h cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội dập tắt.

Tại hiện trường, ước tính có hàng trăm phương tiện, gồm xe máy và xe ba bánh tự chế, bị cháy trơ khung. Các phương tiện được xếp thành 5 dãy san sát nhau, kéo dài hàng trăm mét. Do sức nóng từ vụ cháy, hàng rào tôn tại bãi gửi xe đã bị đổ, dầm cầu bị ám khói đen. Sức nóng của đám cháy khiến từng mảng bê tông dầm cầu Vĩnh Tuy bị bong tróc, trơ khung sắt.