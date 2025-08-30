Cận cảnh hàng trăm xe máy cháy trơ khung dưới gầm cầu Vĩnh Tuy

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn bãi xe có hàng nghìn xe máy khiến lửa bùng lên dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn bốc lên, bao trùm cầu Vĩnh Tuy khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng hàng trăm xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn.

Đến 14h, đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

