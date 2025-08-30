Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cận cảnh hàng trăm xe máy cháy trơ khung dưới gầm cầu Vĩnh Tuy

  • Thứ bảy, 30/8/2025 18:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đám cháy thiêu rụi hàng trăm xe máy, sức nóng làm bong tróc từng mảng bê tông dưới chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội), dầm cầu cũng bị khói ám đen.

Trưa 30/8, bãi giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (phường Hồng Hà, Hà Nội) bốc cháy ngùn ngụt.
Thời điểm xảy ra hỏa hoạn bãi xe có hàng nghìn xe máy khiến lửa bùng lên dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn bốc lên, bao trùm cầu Vĩnh Tuy khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.
Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng hàng trăm xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn.
Dầm cầu bị khói ám đen.
Sức nóng của đám cháy khiến từng mảng bê tông dầm cầu bị bong tróc, trơ khung sắt.
Đến 14h, đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

VTCNews

cháy ở cầu Vĩnh Tuy Hà Nội cháy lớn cầu Vĩnh Tuy cháy trơ khung

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

