Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bé trai sơ sinh tử vong trong thùng rác

  • Thứ năm, 25/12/2025 12:26 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Ngày 25/12, Công an tỉnh Bắc Ninh đang xác minh vụ một cháu bé sơ sinh tử vong ở thùng rác tại phường Nếnh.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo của Công an phường Nếnh về nội dung, bà Hà Thị C. thu gom rác thải tại tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh (Bắc Ninh). Khi bà C đổ rác từ thùng lên xe chứa rác phát hiện trong số rác đổ ra có cháu bé sơ sinh giới tính nam tím tái đã tử vong.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh vụ việc, Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo đến công an xã, phường, tổ chức và người dân phối hợp để tìm tung tích cháu bé sơ sinh tử vong ở thùng rác. Khi có thông tin liên quan nạn nhân, tổ chức, cá nhân thông báo đến Cơ quan Công an.

Nghe tiếng khóc, phát hiện bé sơ sinh trong bụi cỏ ở TP.HCM

Một bé gái sơ sinh được quấn trong khăn, đặt bên ven đường có cỏ mọc um tùm, sát mép nước thuộc khu dân cư Hương Lộ 5 (phường An Lạc, TP.HCM) và may mắn được người dân phát hiện.

06:34 27/11/2025

Cơ sở nấu mỡ bẩn nằm giữa... nghĩa trang

Lực lượng Công an vừa phát hiện và thu giữ hơn 500 kg mỡ động vật bẩn bốc mùi hôi thối cùng nhiều dụng cụ chế biến thô sơ, mất vệ sinh tại một cơ sở hoạt động trái phép nằm giữa khu nghĩa trang Phú Sơn Nam (Đà Nẵng).

20:23 15/11/2025

Xác định sơ bộ nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người chết

Ngôi nhà của gia đình bị cháy sáng 11/10 tại Hà Nội có nhiều lối thoát hiểm, nguyên nhân sơ bộ ban đầu đánh giá là phát sinh cháy xe máy tại tầng 1, sau đó cháy lan lên tầng trên.

17:53 11/10/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/xac-minh-vu-be-nam-so-sinh-tu-vong-trong-thung-rac-o-bac-ninh-post1807656.tpo

Nguyễn Thắng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bé trai tử vong Bé trai sơ sinh Sơ sinh Bắc Ninh Sơ sinh tử vong Bé trai thùng rác Sơ sinh thùng rác

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý