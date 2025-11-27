Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nghe tiếng khóc, phát hiện bé sơ sinh trong bụi cỏ ở TP.HCM

  • Thứ năm, 27/11/2025 06:34 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một bé gái sơ sinh được quấn trong khăn, đặt bên ven đường có cỏ mọc um tùm, sát mép nước thuộc khu dân cư Hương Lộ 5 (phường An Lạc, TP.HCM) và may mắn được người dân phát hiện.

Ngày 26/11, Công an phường An Lạc (TP.HCM) cho biết đang làm rõ vụ một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại bãi đất trống trong khu dân cư Hương Lộ 5.

Be so sinh TP.HCM anh 1

Bé sơ sinh bị bỏ rơi bên bãi cỏ được người dân phát hiện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 14h cùng ngày, người dân nghe tiếng khóc của trẻ em nên đi kiểm tra và phát hiện một bé gái sơ sinh được quấn trong khăn, đặt ven đường có cỏ mọc um tùm, sát mép hồ nước thuộc khu dân cư Hương Lộ 5 (phường An Lạc).

Ngay sau đó, người dân trình báo cơ quan chức năng. Bé gái được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và được chăm sóc ban đầu.

Be so sinh TP.HCM anh 2

Người dân nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện.

Lực lượng chức năng đã lấy lời khai nhân chứng, đồng thời trích xuất camera an ninh quanh khu vực để xác minh, làm rõ người đã bỏ lại cháu bé.

Công an phường An Lạc đang tìm kiếm người thân của bé và điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

5 phút cuồng loạn của kẻ truy sát 7 người ở Sản Nhi Nghệ An

Chỉ trong 5 phút, người đàn ông đã cầm dao tấn công, truy sát 7 người gồm trẻ sơ sinh, nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

10:31 24/10/2025

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng giỏ đồ có 15 triệu đồng

Người dân xã Vạn An, tỉnh Nghệ An vừa phát hiện một bé gái sơ sinh được phát hiện bị bỏ lại gần trạm điện cùng giỏ đồ có 15 triệu đồng.

19:00 23/9/2025

https://tienphong.vn/nghe-tieng-khoc-phat-hien-be-so-sinh-nam-ben-co-moc-um-tum-o-tphcm-post1799819.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bé sơ sinh TP.HCM TP.HCM Bé sơ sinh Sơ sinh TP.HCM Sơ sinh bụi cỏ

