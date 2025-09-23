Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng giỏ đồ có 15 triệu đồng

  • Thứ ba, 23/9/2025 19:00 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Người dân xã Vạn An, tỉnh Nghệ An vừa phát hiện một bé gái sơ sinh được phát hiện bị bỏ lại gần trạm điện cùng giỏ đồ có 15 triệu đồng.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở xã Vạn An, tỉnh Nghệ An.

Ngày 23/9, ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Vạn An (tỉnh Nghệ An), cho biết một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi vừa được người dân phát hiện ở trạm điện trên địa bàn.

“Bé gái nặng 4 kg, rất kháu khỉnh, sức khỏe bình thường. Trong chiếc giỏ để lại bên cạnh cháu bé còn có 15 triệu đồng và một tờ giấy ghi thông tin. Chính quyền đã phát thông báo rộng rãi, nếu sau 7 ngày không có người thân đến nhận, địa phương sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định pháp luật”, ông Thái cho hay.

Theo đó, khoảng 5h15 sáng cùng ngày, trong lúc đi thể dục, anh L.N (trú tại xã Vạn An), phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại bên đường gần trạm điện ở xóm Tiền Phong.

Bên cạnh cháu có một giỏ đồ gồm vài bộ quần áo, sữa, bỉm, thuốc bổ, số tiền 15 triệu đồng và một tờ giấy ghi thông tin. Nội dung cho biết, cháu tên gọi là Nấm, do hoàn cảnh không thể nuôi dưỡng nên nhờ ai nhặt được thì chăm sóc giúp.

Ngay sau khi sự việc được trình báo, chính quyền địa phương đã tiếp nhận, đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã để chăm sóc, kiểm tra sức khỏe.

Qua thăm khám ban đầu của bác sĩ, sức khỏe cháu bé bình thường, nặng khoảng 4 kg, giới tính nữ, khoảng 20 ngày tuổi.

Chính quyền xã Vạn An đang hoàn tất các thủ tục cần thiết, đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm người thân cháu bé.

Hai bé sơ sinh đặt trong lồng bàn bị bỏ rơi trước cổng chùa

Khoảng 5h47 ngày 20/8, người dân phát hiện hai bé sơ sinh đặt trong lồng bàn bị bỏ rơi trước cổng chùa, bên cạnh có một số vật dụng sinh hoạt.

21:00 20/8/2025

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng giấy ven đường

Một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong thùng giấy ven đường được người dân phát hiện và trình báo cơ quan chức năng.

10:05 12/8/2025

Đôi nam nữ bỏ bé sơ sinh bên đường rồi bỏ chạy ở TP.HCM

Bé trai còn nguyên dây rốn, bị bỏ rơi trước cổng Trung tâm nhân đạo Quê Hương ở phường Dĩ An, TP.HCM. Camera ghi lại hình ảnh đôi nam nữ còn rất trẻ đi xe máy quay đầu bỏ chạy.

18:22 16/7/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệau để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/be-gai-so-sinh-bi-bo-roi-cung-gio-do-co-15-trieu-dong-post1780555.tpo

Thu Hiền/Tiền Phong

Bé sơ sinh 15 triệu Nghệ An Sơ sinh Nghệ An Bé gái sơ sinh Sơ sinh 15 triệu Vạn An Nghệ An

  • Nghệ An

    Nghệ An
    • Diện tích: 16.493,7 km²
    • Dân số: 2.978.700
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 3 thị xã, 17 huyện
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 238
    • Biển số xe: 37

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý