Hai bé sơ sinh đặt trong lồng bàn bị bỏ rơi trước cổng chùa

  • Thứ tư, 20/8/2025 21:00 (GMT+7)
Khoảng 5h47 ngày 20/8, người dân phát hiện hai bé sơ sinh đặt trong lồng bàn bị bỏ rơi trước cổng chùa, bên cạnh có một số vật dụng sinh hoạt.

Ngày 20/8, UBND xã Hát Môn (Hà Nội) đã phát đi thông báo về việc tìm người thân của hai bé sơ sinh bị bỏ rơi tại cổng chùa Chung Linh (xã Hát Môn).

Hai bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa được người dân phát hiện.

Theo thông báo, khoảng 5h47 ngày 20/8 tại cổng chùa Chung Linh, ông Từ Tất Thân (trú tại thôn Liên Hiệp 1, xã Hát Môn) phát hiện hai cháu bé sơ sinh (một trai, một gái) bị bỏ rơi.

Cụ thể, hai bé được đặt trong một chiếc lồng bàn, có che ô. Bên cạnh có một số vật dụng, gồm một túi xách, bên trong có một hộp sữa, 4 bình sữa, một hút đờm, một nhiệt kế, một lọ thuốc, tuýp kem bôi da... cùng với quần áo, tã, bỉm, 5 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng.

Phát hiện sự việc, ông Thân đã đưa hai bé vào chùa và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, UBND xã Hát Môn phối hợp cùng công an xã đã tiến hành lập biên bản sự việc và phát thông báo tìm cha đẻ, mẹ đẻ của hai bé.

Trong thời hạn 7 ngày liên tục kể từ ngày ban hành thông báo, nếu không có thông tin về cha đẻ, mẹ đẻ của hai cháu, UBND xã Hát Môn sẽ tiến hành làm các thủ tục có liên quan cho hai cháu theo quy định.

