Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng giấy ven đường

  • Thứ ba, 12/8/2025 10:05 (GMT+7)
Một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong thùng giấy ven đường được người dân phát hiện và trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 11/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cho biết vừa tiếp nhận và cứu sống một bé gái bị nhiễm trùng huyết được người dân phát hiện ở phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Theo thông tin ban đầu, sáng 9/8, người đi đường nghe tiếng khóc của một em bé ở khu đất trống trong khu tái định cư kênh Xáng Cụt thuộc phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp. Đến gần kiểm tra, người dân phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng giấy nên gọi điện trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an phường Mỹ Tho đã đến hiện trường. Bé gái nặng hơn 3 kg, được quấn trong một tấm vải màu xanh. Không có tài sản và giấy tờ liên quan kèm theo. Bé được đưa đến Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang để thăm khám sức khỏe và chăm sóc.

Qua kiểm tra ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán bé gái bị viêm ruột. Do bị bỏ rơi khá lâu nên trên người bé có vết kiến cắn, bánh nhau hôi...

Bé gái được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang để tiếp tục điều trị. Tại đây, bé được chẩn đoán bị viêm ruột hoại tử - nhiễm trùng huyết, đang theo dõi viêm màng não.

Hiện tại, bé đang được chăm sóc tại phòng hồi sức sơ sinh, sức khỏe cơ bản đã ổn định.

