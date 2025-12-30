Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vị trí dự kiến 3 cầu vượt sông Sài Gòn nối Bình Dương cũ - TP.HCM

  • Thứ ba, 30/12/2025 17:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cùng với việc đầu tư xây dựng đường ven sông Sài Gòn, dự kiến có thêm 3 cây cầu nối Bình Dương (cũ) với TP.HCM, giúp người dân không cần phải đi đường vòng, giảm ùn tắc giao thông.

Theo đồ án quy hoạch đến năm 2040, dự kiến sẽ có thêm 3 cây cầu vượt sông Sài Gòn qua các phường Lái Thiêu, Thuận An (TP.HCM).
Vị trí 3 cây cầu và tên gọi dự kiến trong tương lai gồm: cầu Vĩnh Phú, cầu Lái Thiêu và cầu Tàu. Trong ảnh là khu vực dự kiến làm cầu Vĩnh Phú.
Cầu Lái Thiêu từ đường 3/2 (phường Lái Thiêu) vượt sông Sài Gòn kết nối với đường Hà Huy Giáp (phường Thới An). Vị trí xây dựng cầu Lái Thiêu trước đây có cầu sắt nhưng đã được tháo dỡ do quá thời hạn sử dụng.
Dự kiến cầu Tàu từ đường Cầu Tàu (phường Thuận An) bắc qua sông Sài Gòn kết nối với xã Hóc Môn.
Ngoài dự kiến xây dựng thêm cầu vượt sông Sài Gòn, hiện nay các phường Lái Thiêu, Thuận An, Thủ Dầu Một đang triển khai xây dựng đường ven sông.
Các vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Sài Gòn.

Dự án xây dựng cầu Vĩnh Phú, Lái Thiêu và Cầu Tàu đang trong thời gian nghiên cứu, khảo sát, chưa dự trù nguồn kinh phí. Theo giới chuyên gia, để xây dựng 3 cây cầu này, TPHCM sẽ tốn ít nhất 600 tỷ đồng/cầu. Tuy chi phí đầu tư không nhỏ nhưng khi hình thành, công trình sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Người dân không cần đi đường vòng, giảm ùn tắc giao thông.

Hương Chi/Tiền Phong

