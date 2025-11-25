Hồ nước lớn nhất Đông Nam Á xả lũ, triều cường trên báo động 2

Với việc hồ Dầu Tiếng xả lũ cao nhất lên tới 200 m3/s và triều cường trên mức báo động 2, đề phòng ngập úng khu vực ven sông Sài Gòn. Đây là hồ thủy lợi lớn nhất Đông Nam Á.

Ngày 25/11, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam thông báo điều chỉnh mức xả lũ hồ Dầu Tiếng xả tràn đợt 8, năm 2025.

Theo đó, trên cơ sở mực nước hồ Dầu Tiếng lúc 7h ngày 24/11 ở cao trình Z = 23,90 m thấp hơn 0,5 m so với mực nước cao nhất trước lũ (24,40 m). Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ trong thời gian tới, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam quyết định điều chỉnh thời gian, lưu lượng xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng đợt 8 năm 2025.

Cụ thể: Thời gian xả lũ hồ Dầu Tiếng từ 7h ngày 25/11 đến 7h ngày 2/12 với lưu lượng xả linh hoạt từ 36-200 m3/s.

Hồ Dầu Tiếng xả lũ.

Đơn vị quản lý hồ Dầu Tiếng sẽ căn cứ vào tình hình thời tiết, diễn biến thủy triều trên sông Sài Gòn và mực nước hồ để điều chỉnh lưu lượng, thời gian xả cho phù hợp. Sau thời gian trên, hồ Dầu Tiếng sẽ tiếp tục xả duy trì dòng chảy sau đập theo quy trình vận hành liên hồ, tối thiểu là 36 m3/s.

Đại diện Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam cho biết thông báo trên đã được gửi đến trước cho các đơn vị, địa phương có liên quan để thông báo rộng rãi cho người dân ở ven sông Sài Gòn nhằm chủ động phòng tránh thiệt hại có thể xảy ra.

Theo cơ quan chức năng, với lưu lượng xả tối đa 200 m3/s trong điều kiện bình thường không gây ngập úng các xã, phường ven sông Sài Gòn. Tuy nhiên, khi mưa to kết hợp với lưu lượng xả tràn như trên có thể gây ngập cục bộ các vùng trũng thấp ven sông Sài Gòn.

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị, địa phương giáp ranh sông Sài Gòn tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp ứng phó.

Dầu Tiếng là hồ thủy lợi lớn nhất Đông Nam Á nằm thuộc địa phận ba tỉnh, thành phố Tây Ninh, TP.HCM và Đồng Nai. Hồ có diện tích mặt nước 270 km2 và dung tích chứa nước 1,58 tỷ m3, đóng vai trò cung cấp nước tưới cho nông nghiệp vùng Đông Nam Bộ.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo trong 24-48 giờ tới, áp cao lạnh lục địa được tăng cường trở lại. Rãnh áp thấp xích đạo có trục 5-8 độ vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, từ đêm 25/11 có xu hướng đi vào Biển Đông và khả năng mạnh lên thành bão số 15. Dự báo trong 3 đến 10 ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, sau đó giữ cường độ ổn định rồi suy yếu. Khoảng ngày 26-27/11 và ngày 30/11, áp cao lạnh lục địa có khả năng được tăng cường trở lại. Dự báo mực nước cao nhất ngày tại hầu hết trạm trên sông Sài Gòn sẽ tiếp tục xuống trong 3 đến 4 ngày tới, sau biến đổi chậm. Đỉnh triều cao nhất tại trạm Thủ Dầu Một ở mức cao trên báo động 2 trong 5 ngày tới.