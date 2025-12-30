Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Độc chiêu rắc muối trả thù tiệm ảnh của nhóm phụ nữ ở Ninh Bình

  • Thứ ba, 30/12/2025 16:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Xuất phát từ mâu thuẫn về chi phí dịch vụ, một nhóm phụ nữ đã có hành vi cắt tiền, rải gạo và muối trước cửa một cửa hàng chụp ảnh tại Ninh Bình.

Nhóm phụ nữ rắc muối trả thù tiệm ảnh Ngày 30/12, Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng cảnh ba người phụ nữ xuất hiện trước một cửa hàng chụp ảnh trên phố Hàng Thao.

Ngày 30/12, Công an phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình) cho biết đang xác minh vụ việc liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh ba người phụ nữ xuất hiện trước một cửa hàng chụp ảnh trên phố Hàng Thao. Trong clip, một người dùng kéo cắt các tờ tiền và lớn tiếng nói “coi như trả đủ”, “cắt vía”, trong khi người khác rải gạo và muối xuống khu vực trước cửa hàng.

Theo xác minh ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 29/12. Chủ cửa hàng, chị C.T.X., cho biết nhóm người trong clip là khách hàng từng sử dụng dịch vụ chụp ảnh tại đây. Mâu thuẫn phát sinh từ việc khách hàng yêu cầu chụp thêm tại một địa điểm khác ngoài thỏa thuận ban đầu. Cửa hàng thông báo sẽ thu phụ phí di chuyển và được khách hàng đồng ý.

Tuy nhiên, khi thanh toán, phía khách không chấp nhận khoản phụ phí, cho rằng chi phí phát sinh chưa được trao đổi rõ ràng, dẫn đến tranh cãi. Sau đó, chủ cửa hàng đã hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận, song nhóm khách vẫn quay lại thực hiện hành vi cắt tiền, rải gạo và muối. Chủ cửa hàng cho rằng hành động này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín và hoạt động kinh doanh.

Phóng viên đã liên hệ với người phụ nữ trực tiếp cắt tiền trong clip nhưng chưa nhận được phản hồi.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Quán bánh mì ở Tam Cốc xử lý nhân viên

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội phản ánh hành vi mất vệ sinh tại một quán bánh mì ở khu du lịch Tam Cốc, Hoa Lư, Ninh Bình thu hút sự chú ý của dư luận.

06:32 24/12/2025

Xác minh nhân viên bỏ đồ ăn trong miệng vào bánh mì của khách

Sở Du lịch Ninh Bình đã vào cuộc xác minh vụ việc một nhân viên quán bánh mì tại khu du lịch Tam Cốc - Bích Động bị phản ánh có hành vi mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

07:02 24/12/2025

Lốc xoáy kéo sập nhiều nhà dân ở Ninh Bình, 6 người thiệt mạng

Trận lốc quét qua một số xã ở Ninh Bình để lại hậu quả nặng nề, nhiều ngôi nhà bị đổ sập, khiến 6 người chết và 7 người bị thương.

09:16 29/9/2025

Nếp nhà gây thương nhớ cho đứa con khi đi xa

Tập tản văn Còn mẹ, còn quê là còn Tết viết về ký ức quê nhà, về mẹ, về ba, về Tết của tác giả Triệu Vẽ. Cuốn sách dẫn độc giả lên chuyến hành trình kỷ niệm về những ký ức tuổi thơ, những câu chuyện xúc động về gia đình. Thông qua cuốn sách, tác giả nhắc người đọc nhớ về những giá trị sâu sắc nhất của mỗi gia đình Việt.

https://tienphong.vn/doc-chieu-rac-muoi-tra-thu-tiem-anh-cua-nhom-phu-nu-o-ninh-binh-post1809009.tpo

M.Đ - Vũ Quỳnh/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Rắc muối Ninh Bình Nam Định Nam Định Ninh Bình Rắc muối Ninh Bình Hàng ảnh Ninh Bình Phụ nữ rắc muối Rắc muối trả thù

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý