Quán bánh mì ở Tam Cốc xử lý nhân viên

  • Thứ tư, 24/12/2025 06:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội phản ánh hành vi mất vệ sinh tại một quán bánh mì ở khu du lịch Tam Cốc, Hoa Lư, Ninh Bình thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo đại diện quán bánh mì Minh Khôi, nơi xảy ra sự việc, sự việc xảy ra vào khoảng 18h30, thời điểm nhân viên đang bán bánh mì và nướng cùng lúc ba ổ bánh trên chảo. Cùng thời điểm này, chảo đậu xào dùng làm nhân bánh mì vừa chín, nữ nhân viên lấy một miếng ăn thử nhưng do quá nóng nên bỏ vội xuống tay và hất ra chảo để kịp lật bánh, tránh bị cháy.

“Chúng tôi thừa nhận hành động này là sai hoàn toàn. Tuy nhiên, phần đậu phụ đó không được sử dụng để phục vụ khách”, đại diện cơ sở khẳng định.

Cũng theo người đại diện, ngay sau khi được phản ánh, chủ quán đã trực tiếp xin lỗi du khách, hủy chiếc bánh mì liên quan và làm lại một suất bánh mì mới, đồng thời không thu tiền. Du khách cũng chứng kiến toàn bộ quá trình chế biến chiếc bánh mì mới và không có phản hồi gì thêm sau đó.

Chia sẻ với phóng viên, đại diện quán cho rằng "Đây là hành vi không thể chấp nhận trong môi trường kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt tại khu vực đông khách du lịch. Sự cố đáng tiếc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của quán. Không có việc chủ quán sử dụng đồ ăn thừa, mất vệ sinh để phục vụ khách. Đây là vi phạm mang tính cá nhân và là bài học để chúng tôi siết chặt hơn kỷ luật vệ sinh cũng như thái độ làm việc của nhân viên".

Trước đó, trên mạng xã hội thời gian qua lan truyền đoạn clip do anh Steez, du khách người Pháp, ghi lại trong chuyến du lịch xuyên Việt. Hồi đầu tháng 12, trong chuyến tham quan khu du lịch Tam Cốc (Ninh Bình), khoảng chiều tối sau khi tham quan các điểm du lịch, anh Steez dừng chân tại một cửa tiệm bánh mì khá nổi tiếng trong khu vực. Do cửa hàng có khu bếp mở, từ bên ngoài khách có thể quan sát toàn bộ quá trình chế biến.

Trong lúc quay video lưu giữ kỷ niệm, nam du khách vô tình ghi lại hình ảnh một nữ nhân viên đang ăn dở đồ ăn, sau đó cho thức ăn từ miệng ra tay rồi gạt xuống chảo đang chế biến bánh mì cho khách. Dường như nhân viên này không biết mình đang bị ghi hình nên hành động diễn ra rất nhanh.

Sau khi phát hiện sự việc, du khách đã trực tiếp phản ánh với chủ cơ sở và được giải quyết ngay tại chỗ bằng việc hủy chiếc bánh mì liên quan và đổi một suất mới.

Điều tra vụ gần 100 người ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP.HCM

Ngày 22/12, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đang tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại cùng một địa điểm.

23 giờ trước

Tai nạn thương tâm khiến người bán bánh mì tử vong ở TP.HCM

Người đàn ông điều khiển xe máy trên đường, do không chú ý đã tông thẳng vào đuôi ôtô tải đang dừng. Vụ tai nạn khiến người này tử vong tại chỗ.

18:58 3/9/2025

Diễn biến mới vụ ngộ độc bánh mì ở TP.HCM

Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh vừa báo cáo UBND Thành phố về vụ ngộ độc thực phẩm liên quan cơ sở “Bánh mì cóc Cô Bích” ở phường Hạnh Thông.

10:29 12/11/2025

https://vov.vn/xa-hoi/quan-banh-my-o-tam-coc-xu-ly-nhan-vien-sau-clip-bi-phan-anh-post1256129.vov

Vân Hồng - CTV Trần Hồng/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

bánh mì Tam Cốc Bánh mì Minh Khôi Bánh mì Tam Cốc Bánh mì Ninh Bình Bánh mì

    Tu dem nay, khong khi lanh tran ve, nen nhiet giam sau hinh anh

    Từ đêm nay, không khí lạnh tràn về, nền nhiệt giảm sâu

    1 giờ trước 06:39 24/12/2025

    0

    Từ đêm nay (24/12), không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc, Bắc Trung Bộ chuyển mưa dông rải rác, nền nhiệt giảm sâu. Quảng Trị đến Phú Yên cũ đêm nay và ngày mai có mưa diện rộng, cục bộ có mưa to.

