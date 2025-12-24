Quán bánh mì ở Tam Cốc xử lý nhân viên

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội phản ánh hành vi mất vệ sinh tại một quán bánh mì ở khu du lịch Tam Cốc, Hoa Lư, Ninh Bình thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo đại diện quán bánh mì Minh Khôi, nơi xảy ra sự việc, sự việc xảy ra vào khoảng 18h30, thời điểm nhân viên đang bán bánh mì và nướng cùng lúc ba ổ bánh trên chảo. Cùng thời điểm này, chảo đậu xào dùng làm nhân bánh mì vừa chín, nữ nhân viên lấy một miếng ăn thử nhưng do quá nóng nên bỏ vội xuống tay và hất ra chảo để kịp lật bánh, tránh bị cháy.

“Chúng tôi thừa nhận hành động này là sai hoàn toàn. Tuy nhiên, phần đậu phụ đó không được sử dụng để phục vụ khách”, đại diện cơ sở khẳng định.

Cũng theo người đại diện, ngay sau khi được phản ánh, chủ quán đã trực tiếp xin lỗi du khách, hủy chiếc bánh mì liên quan và làm lại một suất bánh mì mới, đồng thời không thu tiền. Du khách cũng chứng kiến toàn bộ quá trình chế biến chiếc bánh mì mới và không có phản hồi gì thêm sau đó.

Chia sẻ với phóng viên, đại diện quán cho rằng "Đây là hành vi không thể chấp nhận trong môi trường kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt tại khu vực đông khách du lịch. Sự cố đáng tiếc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của quán. Không có việc chủ quán sử dụng đồ ăn thừa, mất vệ sinh để phục vụ khách. Đây là vi phạm mang tính cá nhân và là bài học để chúng tôi siết chặt hơn kỷ luật vệ sinh cũng như thái độ làm việc của nhân viên".

Trước đó, trên mạng xã hội thời gian qua lan truyền đoạn clip do anh Steez, du khách người Pháp, ghi lại trong chuyến du lịch xuyên Việt. Hồi đầu tháng 12, trong chuyến tham quan khu du lịch Tam Cốc (Ninh Bình), khoảng chiều tối sau khi tham quan các điểm du lịch, anh Steez dừng chân tại một cửa tiệm bánh mì khá nổi tiếng trong khu vực. Do cửa hàng có khu bếp mở, từ bên ngoài khách có thể quan sát toàn bộ quá trình chế biến.

Trong lúc quay video lưu giữ kỷ niệm, nam du khách vô tình ghi lại hình ảnh một nữ nhân viên đang ăn dở đồ ăn, sau đó cho thức ăn từ miệng ra tay rồi gạt xuống chảo đang chế biến bánh mì cho khách. Dường như nhân viên này không biết mình đang bị ghi hình nên hành động diễn ra rất nhanh.

Sau khi phát hiện sự việc, du khách đã trực tiếp phản ánh với chủ cơ sở và được giải quyết ngay tại chỗ bằng việc hủy chiếc bánh mì liên quan và đổi một suất mới.