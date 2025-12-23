Điều tra vụ gần 100 người ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP.HCM

Ngày 22/12, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đang tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại cùng một địa điểm.

Bác sĩ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa thăm khám cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì. Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN.

Ngày 23/12, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra sau khi nhiều người ăn bánh mì tại phường Phú Mỹ.

Ông Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, cho biết theo thông tin báo cáo, ngày 22/12, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đang tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại cùng một địa điểm. Các bệnh nhân đã được đưa vào cơ sở y tế để theo dõi và điều trị kịp thời.

Trước tình hình trên, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương chỉ đạo các cơ sở y tế có bệnh nhân đang điều trị tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức cấp cứu và điều trị tích cực, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh; Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc.

Các đơn vị có liên quan xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; Kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến và vận chuyển thực phẩm.

Các đơn vị có liên quan cần đẩy mạnh truyền thông hướng dẫn người dân lựa chọn thực phẩm và cơ sở dịch vụ ăn uống an toàn, đặc biệt tại các địa điểm phục vụ sự kiện, bữa ăn đông người...