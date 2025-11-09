Ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP.HCM: Số ca nhập viện liên tiếp tăng

Liên quan đến vụ hàng loạt người nhập viện sau ăn bánh mì tại 2 tiệm cùng hệ thống ở phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ), phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ), đến chiều 9/11, số ca nhập viện tăng lên tới 171 ca.

Theo báo cáo các bệnh viện gửi về Sở Y tế TP.HCM, hiện có 8 bệnh viện tiếp nhận các ca ngộ độc sau ăn bánh mì. Trong đó, có thêm hai bệnh viện ghi nhận các ca mới. Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây (tên gọi của Bệnh viện Quận 12 cũ) tiếp nhận 5 ca, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận 2 ca. 7 trường hợp này đều đang điều trị nội trú.

Bệnh nhân điều trị tại bệnh viện

Bệnh viện Quân y 175 cho hay, trước đó tiếp nhận 100 ca, hôm nay tiếp nhận thêm 5 trường hợp ngộ độc thực phẩm. Hầu hết các trường hợp đều xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói nghi ngộ độc thực phẩm. Hiện các trường hợp trường hợp ổn định sức khoẻ đã cho xuất viện và hướng dẫn theo dõi, điều trị tại nhà, còn 4 ca nặng đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có văn bản báo cáo UBND TP và Bộ Y tế, đồng thời chỉ đạo các bệnh viện bảo đảm công tác thu dung, phân loại và xử trí người bệnh theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm do sở ban hành.

Theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, ngày 7/11 Sở đã phối hợp UBND phường Hạnh Thông thành lập đoàn điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm của tiệm bánh mì tại 2 chi nhánh trên của cơ sở bánh mì. Cũng theo sở này, bánh mì các nạn nhân ăn bao gồm chả lụa, thịt nguội, pa tê, trứng, rau, ớt, dưa leo… đều có hóa đơn chứng từ nguồn gốc rõ ràng. Về điều kiện bảo quản, tại đây có trang bị tủ lạnh, có sổ ghi chép nhập, xuất hàng hóa. Dụng cụ chế biến, bảo quản đảm bảo vệ sinh; khu vực chế biến có mái che, có biện pháp che chắn côn trùng và động vật gây hại.