Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP.HCM: Số ca nhập viện liên tiếp tăng

  • Chủ nhật, 9/11/2025 20:20 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Liên quan đến vụ hàng loạt người nhập viện sau ăn bánh mì tại 2 tiệm cùng hệ thống ở phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ), phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ), đến chiều 9/11, số ca nhập viện tăng lên tới 171 ca.

Theo báo cáo các bệnh viện gửi về Sở Y tế TP.HCM, hiện có 8 bệnh viện tiếp nhận các ca ngộ độc sau ăn bánh mì. Trong đó, có thêm hai bệnh viện ghi nhận các ca mới. Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây (tên gọi của Bệnh viện Quận 12 cũ) tiếp nhận 5 ca, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận 2 ca. 7 trường hợp này đều đang điều trị nội trú.

Ngo doc anh 1

Bệnh nhân điều trị tại bệnh viện

Bệnh viện Quân y 175 cho hay, trước đó tiếp nhận 100 ca, hôm nay tiếp nhận thêm 5 trường hợp ngộ độc thực phẩm. Hầu hết các trường hợp đều xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói nghi ngộ độc thực phẩm. Hiện các trường hợp trường hợp ổn định sức khoẻ đã cho xuất viện và hướng dẫn theo dõi, điều trị tại nhà, còn 4 ca nặng đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có văn bản báo cáo UBND TP và Bộ Y tế, đồng thời chỉ đạo các bệnh viện bảo đảm công tác thu dung, phân loại và xử trí người bệnh theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm do sở ban hành.

Theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, ngày 7/11 Sở đã phối hợp UBND phường Hạnh Thông thành lập đoàn điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm của tiệm bánh mì tại 2 chi nhánh trên của cơ sở bánh mì. Cũng theo sở này, bánh mì các nạn nhân ăn bao gồm chả lụa, thịt nguội, pa tê, trứng, rau, ớt, dưa leo… đều có hóa đơn chứng từ nguồn gốc rõ ràng. Về điều kiện bảo quản, tại đây có trang bị tủ lạnh, có sổ ghi chép nhập, xuất hàng hóa. Dụng cụ chế biến, bảo quản đảm bảo vệ sinh; khu vực chế biến có mái che, có biện pháp che chắn côn trùng và động vật gây hại.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Nguyên nhân 6 người hôn mê sau khi uống rượu ngâm cây rừng

Trong bữa ăn uống, 6 người đàn ông ở xã Sơn Lâm (Nghệ An) sử dụng 3 loại rượu ngâm từ thân, lá thực vật rừng. Sau khi uống, cả 6 nạn nhân xuất hiện triệu chứng ngộ độc, hôn mê.

12:23 20/10/2025

6 người ở Nghệ An nguy kịch nghi ngộ độc rượu

Tối 19/10, ông Trình Văn Bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Sơn Lâm (huyện Thanh Chương cũ, Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn xã xảy ra sự việc 6 người dân nghi ngộ độc rượu phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

00:00 20/10/2025

Làm rõ vụ 131 người bị ngộ độc thực phẩm sau tiệc tân gia ở Gia Lai

Chiều 30/8, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã có báo cáo về vụ việc 131 người dân tại thôn Chrôh Pơnan (xã Ia Hiao) bị ngộ độc thực phẩm sau khi tham dự một tiệc tân gia tại địa phương.

19:12 30/8/2025

https://vov.vn/xa-hoi/vu-ngo-doc-sau-an-banh-mi-o-tphcm-so-ca-nhap-vien-lien-tiep-tang-post1244671.vov

Kim Dung/VOV TP.HCM

Ngộ độc Thành phố Hồ Chí Minh Ăn bánh mì An toàn thực phẩm vệ sinh

    Đọc tiếp

    Bao so 13 gay thiet hai hon 2.287 ty dong tai Dak Lak hinh anh

    Bão số 13 gây thiệt hại hơn 2.287 tỷ đồng tại Đắk Lắk

    33 phút trước 19:56 9/11/2025

    0

    Bão số 13 gây thiệt hại hơn 2.287 tỷ đồng tại Đắk Lắk, làm hàng nghìn nhà cửa, hạ tầng và sản xuất bị tàn phá. Tỉnh này triển khai hỗ trợ khẩn cấp, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và tái thiết sau thiên tai.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý