6 người ở Nghệ An nguy kịch nghi ngộ độc rượu

Tối 19/10, ông Trình Văn Bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Sơn Lâm (huyện Thanh Chương cũ, Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn xã xảy ra sự việc 6 người dân nghi ngộ độc rượu phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cũng theo ông Bằng, 6 bệnh nhân được Trạm y tế xã Sơn Lâm tiếp nhận sơ cứu ban đầu vào khoảng 12h30 ngày 19/10. Sau đó, 6 bệnh nhân tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương cấp cứu bằng xe công vụ và xe cứu thương tư nhân.

6 người dân xã Sơn Lâm nhập viện cấp cứu sau khi uống rượu.

Đến khoảng 14h cùng ngày, 4 bệnh nhân được đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, phải thở máy, đặt nội khí quản. Đến khoảng hơn 17h, 2 bệnh nhân tiếp tục được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương đến Khoa Cấp cứu, Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An trong tình trạng như 4 bệnh nhân trước.

Hiện, 6 bệnh nhân đã được chuyển sang điều trị tại Khoa chống độc của bệnh viện này. "Tình trạng có chuyển biến hơn một chút, nhưng đang rất nặng, vẫn tiếp tục phải đặt nội khí quản và thở bằng máy", một bác sĩ thông tin.

Cơ quan chức năng lấy mẫu gửi đi xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Sau sự việc, lực lượng chức năng xã Sơn Lâm cùng Sở Y tế Nghệ An đã lấy mẫu rượu và thức ăn liên quan gửi đi xét nghiệm.

Nguyên nhân vụ ngộ độc đang được cơ quan chức năng phối hợp xác minh, điều tra. Bước đầu xác định nhóm người nói trên đã cùng uống rượu trước khi xuất hiện triệu chứng.