Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bắt cóc làm thịt ăn, 9 học sinh ở Gia Lai nhập viện cấp cứu

  • Thứ sáu, 5/9/2025 19:07 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Sau khi ăn thịt và trứng cóc, 9 học sinh ở xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) bị ngộ độc và phải chuyển đến Bệnh viện Nhi Gia Lai cấp cứu.


Thông tin từ UBND xã Ia Dom, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 9 học sinh bị ngộ độc sau khi bắt cóc ăn thịt và trứng.

An thit coc nhap vien anh 1

Cóc là động vật có độc và độc tính rất cao. Ảnh minh họa.

Theo đó, ngày 3/9, khi người lớn đi làm rẫy, 9 em học sinh cùng trú tại thôn Mook Trang tự bắt cóc về làm thịt ăn sau đó tất cả đều có triệu chứng buồn nôn, đau bụng, khó thở, tê môi lưỡi, mệt mỏi.

UBND xã Ia Dom đã phối hợp với lực lượng công an đưa 9 học sinh trên đến trạm y tế xã để sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện Nhi Gia Lai để cấp cứu và điều trị.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Gia Lai, nguyên nhân ban đầu được xác định là do các em chế biến và ăn thịt cóc (gan, trứng, mật cóc) nên bị ngộ độc một loại độc tố cực mạnh, rất nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Hiện tại sức khỏe của 9 học sinh đã ổn định và không có trường hợp nguy kịch.

Qua vụ việc này, ông Lê Trọng Phúc, Chủ tịch UBND xã Ia Dom, kêu gọi người dân trên địa bàn xã không nên chủ quan khi bắt cóc về ăn thịt và quan tâm đến con em của mình để tránh xảy ra những sự việc đau lòng.

Ôtô tông xe máy, hai người nhập viện ở TP.HCM

Sáng 4/9, một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Phan Văn Hớn (xã Bà Điểm, TP.HCM) khiến hai người lớn tuổi bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

29:1757 hôm qua

Rò rỉ hóa chất từ nhà máy bột giặt ở Hải Phòng, người dân nhập viện

Một téc chứa hóa chất tại nhà máy bột giặt VICO (phường An Hải, TP Hải Phòng) bị rò rỉ, phát tán sang khu dân cư khiến nhiều người dân khó thở, tức ngực, phải nhập viện cấp cứu.

06:38 30/7/2025

Cấp cứu một nạn nhân đa chấn thương nặng do bị lừa sang Campuchia

Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết vừa điều trị thành công cho một nam thanh niên nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng sau khi bị lừa sang Campuchia.

21:09 4/7/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệau để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vtcnews.vn/bat-coc-lam-thit-an-9-hoc-sinh-o-gia-lai-nhap-vien-cap-cuu-ar963831.html

Nguyễn Gia/VTC News

Ăn thịt cóc nhập viện Gia Lai Học sinh Gia Lai học sinh nhập viện Ăn cóc nhập viện Ia Dom Gia Lai

  • Gia Lai

    Gia Lai
    • Diện tích: 15.536,9 km²
    • Dân số: 1.359.900
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 2 thị xã, 14 huyện
    • Vùng: Tây Nguyên
    • Mã điện thoại: 59
    • Biển số xe: 81

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý