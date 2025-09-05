Bắt cóc làm thịt ăn, 9 học sinh ở Gia Lai nhập viện cấp cứu

Sau khi ăn thịt và trứng cóc, 9 học sinh ở xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) bị ngộ độc và phải chuyển đến Bệnh viện Nhi Gia Lai cấp cứu.





Thông tin từ UBND xã Ia Dom, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 9 học sinh bị ngộ độc sau khi bắt cóc ăn thịt và trứng.

Cóc là động vật có độc và độc tính rất cao. Ảnh minh họa.

Theo đó, ngày 3/9, khi người lớn đi làm rẫy, 9 em học sinh cùng trú tại thôn Mook Trang tự bắt cóc về làm thịt ăn sau đó tất cả đều có triệu chứng buồn nôn, đau bụng, khó thở, tê môi lưỡi, mệt mỏi.

UBND xã Ia Dom đã phối hợp với lực lượng công an đưa 9 học sinh trên đến trạm y tế xã để sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện Nhi Gia Lai để cấp cứu và điều trị.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Gia Lai, nguyên nhân ban đầu được xác định là do các em chế biến và ăn thịt cóc (gan, trứng, mật cóc) nên bị ngộ độc một loại độc tố cực mạnh, rất nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Hiện tại sức khỏe của 9 học sinh đã ổn định và không có trường hợp nguy kịch.

Qua vụ việc này, ông Lê Trọng Phúc, Chủ tịch UBND xã Ia Dom, kêu gọi người dân trên địa bàn xã không nên chủ quan khi bắt cóc về ăn thịt và quan tâm đến con em của mình để tránh xảy ra những sự việc đau lòng.