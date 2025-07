Rò rỉ hóa chất từ nhà máy bột giặt ở Hải Phòng, người dân nhập viện

UBND TP Hải Phòng vừa có công văn giao UBND phường An Hải chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh vụ rò rỉ hóa chất tại nhà máy bột giặt VICO Hải Phòng khiến người dân tức ngực, nhập viện cấp cứu. Đồng thời, xử lý vi phạm theo thẩm quyền nếu phát hiện các vi phạm.

Trước đó, chiều 20/7, nhiều người dân ở ngõ 27, đường 208, thôn An Dương, phường An Hải (TP Hải Phòng) bất ngờ phát hiện có mùi khét, hăng nồng của hóa chất. Ít phút sau, nhiều người có biểu hiện khó thở, choáng váng.

Anh Phạm Huy Nam (54 tuổi, ở ngõ 27, đường 208) cho biết: Chiều 20/7, anh đang đi công tác xa thì nhận được điện thoại về việc vợ và hai con có biểu hiện choáng váng, khó thở do hít phải hóa chất rò rỉ từ nhà máy bột giặt VICO, ở liền kề nhà anh.

Anh hướng dẫn vợ sử dụng các biện pháp để đảm bảo an toàn nhưng mọi người vẫn bị tức ngực, khó thở. Trong đó, con trai anh là Phạm Đức Việt (SN 2003, sinh viên) có dấu hiệu bị lả, ngất. Ngay lập tức, anh nhờ bạn gần nhà đến đưa vợ và hai con nhập viện cấp cứu, điều trị.

Anh Nam cũng chia sẻ, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng chẩn đoán, con trai anh ngộ độc natri nitrit, tình trạng nhiễm trùng. Nhưng do đến ngày ôn thi và đã qua nguy hiểm nên anh Nam xin cho con trai ra viện để lên Hà Nội tiếp tục học.

Theo anh Nam, không chỉ người thân bị ngộ độc, hàng chục cây xanh trong vườn nhà anh bị cháy xém lá sau khi hóa chất từ nhà máy bột giặt VICO rò rỉ bay sang.

Sau đó vài ngày, nhà máy bột giặt VICO cho công nhân sang cắt tỉa, dọn dẹp cành, cây có lá bị cháy xém, héo úa. Đồng thời, lấy mẫu đất, nước trong vườn nhà anh Nam mang đi xét nghiệm.

Bà Nguyễn Thị Mính (62 tuổi) chia sẻ chiều 20/7 khi đang ở trong nhà, bà thấy tức ngực, khó thở. Tưởng bệnh cũ tái phát, bà liền lấy thuốc uống nhưng không khỏi. Lúc này, hàng xóm chạy sang báo các cháu nghi bị ngộ độc, bị choáng ngất.

Bà lập tức sang nhà máy bột giặt VICO thì phát hiện một thùng nhựa bị thủng, hóa chất chảy lênh láng ra ngoài. Dù đứng từ xa nhưng bà Mính đã cảm thấy tức ngực, không thể thở được buộc phải di chuyển ra ngoài khẩn cấp.

Ngay sau đó, bà thông báo cho chính quyền sở tại tới lập biên bản hiện trường trước sự chứng kiến của lãnh đạo nhà máy và tổ dân phố. Theo bà Mính, sau hôm đó, cây mít trước cửa nhà có hơn 10 quả to nhỏ đồng loạt bị thối, rụng xuống đất.

Trước khi xảy ra sự cố rò rỉ hóa chất, hàng chục hộ ở tổ dân phố số 7 (phường An Hải, Hải Phòng), nơi bà Mính sống luôn trong tình trạng cửa đóng then cài do ô nhiễm không khí, tiếng ồn.

Theo bà Mính, ngay sát nhà bà và các hộ dân có hai cột khói của nhà máy bột giặt VICO hoạt động ngày đêm, gây ô nhiễm tiếng ồn khiến người cao tuổi thường xuyên mất ngủ. Không khí, môi trường sống thường xuyên xuất hiện tình trạng mùi khét, hăng nồng, rất khó thở nên mọi người phải đóng cửa kín, bật điều hòa ở trong nhà, hạn chế ra đường.

"Quần áo mà phơi ra ngoài thì không cần cho xà phòng, chỉ cần cho quần áo vào máy giặt cũng lên bọt. Nhiều hộ dân đề nghị tổ dân phố làm đơn kiến nghị, tuy nhiên lâu nay tình trạng này không được khắc phục", bà Nguyễn Thị Mính nói.

Còn ông Nguyễn Đức Ngọc (thương binh) bức xúc cho biết, hơn 20 năm nay, gia đình ông và bà con lối xóm sống chung với cảnh ô nhiễm không khí, bụi mịn từ nhà máy bột giặt VICO thải ra.

Bụi mịn, khí thải từ nhà máy khiến nhiều người trong gia đình và bà con lối xóm khó thở, tức ngực, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt. Ông kiến nghị chính quyền vào cuộc thanh kiểm tra, xử lý vi phạm, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm không khí, bụi mịn đảm bảo môi trường sống cho người dân.

Ghi nhận của PV Tiền Phong tại ngõ 27, đường 208, thôn An Dương, phường An Hải (TP Hải Phòng) ngày 29/7, dù sự cố rò rỉ hóa chất từ nhà máy bột giặt VICO xảy ra được 9 ngày nhưng không khí trong khu dân cư này vẫn hăng nồng mùi hóa chất.

Đại diện UBND phường An Hải (TP Hải Phòng) cho biết, Công ty TNHH VICO (Nhà máy bột giặt VICO) thuộc Tập đoàn VLC, chuyên sản xuất, kinh doanh bột giặt, chất tẩy rửa, hóa mỹ phẩm và xuất nhập khẩu hóa chất.

Kiểm tra bước đầu địa phương xác định, 13h30 ngày 20/7, trong quá trình di dời téc chứa dung dịch Natri Sulphate, một công nhân sơ suất khiến càng xe nâng chọc thủng téc hóa chất, làm dung dịch tràn ra nền kho.

Sự cố khiến hóa chất phát tán ra khu dân cư xung quanh nhà máy khiến ít nhất 5 người địa phương khó thở, trong đó có trường hợp phải nhập viện điều trị.

Sau khi xảy ra sự cố, địa phương lập tổ công tác xuống ghi nhận hiện trường, yêu cầu công ty này di dời hóa chất trong kho sang vị trí xa khu dân cư và đưa người dân đi kiểm tra sức khỏe, lên phương án hỗ trợ các gia đình. Đồng thời, tổ chức lấy mẫu đất, nước xét nghiệm, dọn dẹp cây xanh bị hư hỏng sau sự cố.

Đại diện UBND phường An Hải cũng cho biết, địa phương đã đề nghị UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các sở ngành chuyên môn liên quan vào cuộc kiểm tra, giám sát về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất, nhà xưởng, kho bãi của Công ty TNHH VICO.

