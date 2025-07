Trưa đến chiều mai, bão Wipha đổ bộ đất liền Hải Phòng - Thanh Hóa

Dự báo khoảng trưa đến chiều mai 22/7, vùng tâm bão số 3 Wipha sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Bắc Thanh Hóa.

Nhận định trên được ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đưa ra vào chiều tối nay 21/7.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão số 3 Wipha. Nguồn: NCHMF.

Theo đó, sáng nay, bão số 3 Wipha vượt qua khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), đi vào vịnh Bắc Bộ. Sáng cùng ngày, cường độ bão cấp 9, đến trưa và chiều, cường độ bão mạnh lên cấp 10.

Lúc 19h, tâm bão số 3 Wipha cách Quảng Ninh khoảng 90 km, Hải Phòng 210 km. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (75–102 km/h), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/h.

Từ 20/7 đến chiều tối nay 21/7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như: trạm Long Dinh (Quảng Ninh) 131,4 mm; trạm Cẩm Phả (Quảng Ninh) 130,8 mm; trạm Thanh Mai (Nghệ An) 104,4 mm; trạm Cát Bà (Hải Phòng) 89,4 mm; trạm Quang Chiểu (Thanh Hoá) 73,6 mm.

Ảnh hưởng của cơn bão số 3, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô và Cát Bà (đặc khu Cát Hải) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Tác động của bão số 3 Wipha, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão 4-6 m, biển động dữ dội.

Vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Hòn Ngư) gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4 m, biển động rất mạnh.

Khoảng trưa đến chiều mai, khi tâm bão đi vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Bắc Thanh Hóa thì khu vực ven biển Hải Phòng, ven biển Hưng Yên (Thái Bình cũ) gió cấp 9-10, giật cấp 13-14; ven biển Ninh Bình gió cấp 8-9, giật cấp 13; ven biển Thanh Hóa (tập trung ở phía Bắc) gió cấp 7-8, giật cấp 8-9; Hà Nội trưa và chiều mai gió mạnh cấp 5-6, giật 7-8.

Người dân ở Quảng Ninh thuê dàn container chắn trước cơ sở kinh doanh để ứng phó bão số 3.

Dự báo triều cường cao (bao gồm cả nước dâng do bão) sẽ xuất hiện vào buổi chiều 22/7 tại Ba Lạt (Hưng Yên) cao 2,4-2,6 m, Hòn Dấu (Hải Phòng) 3,9-4,3 m, Cửa Ông (Quảng Ninh) 4,6-5 m, Trà Cổ (Quảng Ninh) 3,6-4 m.

Cũng theo ông Khiêm, mưa to diện rộng sẽ xảy ra từ tối và đêm nay đến sáng 23/7, trọng tâm là Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An với lượng mưa phổ biến 200-350 mm, có nơi trên 600 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông với lượng mưa 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Nguy cơ mưa cường suất lớn trên 150 mm trong 3 giờ. Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp.

Muôn kiểu chống bão ở Quảng Ninh trước khi bão Wipha đổ bộ Chiều 21/7, các hộ kinh doanh và người dân dùng nhiều biện pháp gia cố nhà cửa, chằng néo tài sản trước khi bão số 3 đổ bộ