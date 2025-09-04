Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ôtô tông xe máy, hai người nhập viện ở TP.HCM

  • Thứ năm, 4/9/2025 14:31 (GMT+7)
Sáng 4/9, một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Phan Văn Hớn (xã Bà Điểm, TP.HCM) khiến hai người lớn tuổi bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, cách Ngã tư Bà Điểm khoảng 400 m, một ôtô mang biển số 51K-280.60 đã va chạm với xe máy biển số 59P3-241.05 do hai người lớn tuổi điều khiển.

Oto tong xe may TP.HCM anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh làm hai nạn nhân ngã xuống đường, bị thương nặng. Chiếc xe ôtô phần đầu hư hỏng nặng, phía đuôi xe đè lên xe máy, kính sau vỡ tung toé

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng và y tế nhanh chóng có mặt để sơ cứu và đưa các nạn nhân đến bệnh viện.Cảnh sát giao thông đã phong tỏa một phần tuyến đường để phục vụ công tác điều tra, đồng thời phân luồng phương tiện qua khu vực.

Vụ việc khiến giao thông trên đường Phan Văn Hớn đoạn gần Ngã tư Bà Điểm ùn ứ trong nhiều giờ.Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

