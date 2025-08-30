Làm rõ vụ 131 người bị ngộ độc thực phẩm sau tiệc tân gia ở Gia Lai

Chiều 30/8, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã có báo cáo về vụ việc 131 người dân tại thôn Chrôh Pơnan (xã Ia Hiao) bị ngộ độc thực phẩm sau khi tham dự một tiệc tân gia tại địa phương.

Theo đó, trưa 28/8, gia đình ông Ksor Đối (thôn Chrôh Pơnan) tổ chức tiệc tân gia với khoảng 220 khách.

Bữa tiệc do hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền (xã Ia Hiao) phục vụ, gồm nhiều món ăn, bia, nước ngọt và đá viên. Một số thực khách còn mang phần thức ăn dư về cho người nhà sử dụng.

Các trung tâm y tế Phú Thiện và Ayun Pa khẩn trương cấp cứu cho các bệnh nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm. Ảnh: CTV.

Đến khoảng 18h cùng ngày, nhiều người bắt đầu có triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy và sốt. Từ chiều 29/8, đã có 58 bệnh nhân nhập viện tại Trung tâm Y tế Phú Thiện và 73 bệnh nhân nhập viện tại Trung tâm Y tế Ayun Pa với cùng biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm.

Ngay khi xảy ra vụ việc, Sở Y tế đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với chính quyền địa phương, các trung tâm y tế và trạm y tế xã khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân; đồng thời bố trí lực lượng, xe cứu thương đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế kịp thời.

Công tác thu dung, cấp cứu, điều trị được triển khai nhanh chóng, thuốc men và vật tư y tế đầy đủ. Đến chiều 30/8, toàn bộ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi.

Cùng với đó, ngành y tế đã tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân thận trọng khi sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, đặc biệt là thức ăn để lâu ở nhiệt độ thường.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng đã yêu cầu hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra và sẽ xử lý nghiêm theo quy định.