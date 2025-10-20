Nguyên nhân 6 người hôn mê sau khi uống rượu ngâm cây rừng

Trong bữa ăn uống, 6 người đàn ông ở xã Sơn Lâm (Nghệ An) sử dụng 3 loại rượu ngâm từ thân, lá thực vật rừng. Sau khi uống, cả 6 nạn nhân xuất hiện triệu chứng ngộ độc, hôn mê.

Ngày 20/10, lãnh đạo xã Sơn Lâm (Nghệ An) cho biết xã này vừa có báo cáo liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm nghi do sử dụng rượu tại bản Tân Lâm, xã Sơn Lâm khiến 6 người đàn ông phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, khó thở, người tím tái.



Cơ quan chức năng thu thập 5 mẫu rượu xuất hiện tại bữa ăn của các nạn nhân để xét nghiệm, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cụ thể, khoảng 8h30 ngày 19/10, 6 người gồm ông Nguyễn Văn Trinh (SN 1973), Lương Văn Tuấn (SN 1972), Lương Văn Tâm (SN 1963), Lương Văn Thưởng (SN 1989), Quang Văn Hợi (SN 1971), Vi Hồng Tâm (SN 1965) cùng trú bản Tân Lâm, Sơn Lâm đến nhà của ông Trinh để ăn uống.

Tại đây, 6 người ăn bưởi trồng trong vườn, nước chè xanh tự nấu và uống 3 loại rượu ngâm cây rừng của 3 hộ dân trên địa bàn. Cụ thể, 6 người uống hết 3 chai rượu khoảng 900 ml và mỗi người thêm hai chén rượu của bà Vi Thị D.

Các mẫu rượu có 3 loại ngâm lá, thân thực vật và một loại rượu trắng.

Khoảng 11h30 cùng ngày, ông Nguyễn Văn Trinh có triệu chứng khó thở, tím tái và ngã khỏi ghế. Mọi người xung quanh lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ít phút sau, 5 người còn lại tiếp tục xuất hiện các triệu chứng tương tự và được đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế Ngọc Lâm. Đến khoảng 12h, cả 6 nạn nhân được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương cấp cứu.

Thời điểm nhập viện, các nạn nhân đều bị hôn mê, người tím tái, khó thở. Sau khi đặt ống nội khí quản và cấp cứu, 6 nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu và điều trị.

6 nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Sơn Lâm, cơ quan công an phối hợp Sở Y tế Nghệ An đến hiện trường thu thập mẫu rượu để xác minh và làm rõ nguyên nhân.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã thu thập 5 mẫu rượu có tại bữa ăn của các nạn nhân, trong đó có 4 mẫu rượu ngâm thân, lá thực vật và một mẫu rượu trắng. Các mẫu rượu hiện đã được thu thập để xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân vụ việc.