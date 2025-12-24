Thông tuyến đèo Khánh Lê

Sau thời gian dài bị chia cắt do sạt lở, đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) nối Nha Trang- Đà Lạt đã được thông tuyến trở lại có điều kiện từ ngày 24/12.

Ngày 24/12, lãnh đạo Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa cho biết, tuyến đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C đã được thông tuyến trở lại sau thời gian dài bị chia cắt do sạt lở.

Lực lượng chức năng chuẩn bị các công đoạn cuối cùng để thông xe.

Theo phương án tổ chức giao thông, người và phương tiện có trọng tải dưới 5 tấn, ô tô chở người từ 16 chỗ trở xuống được phép đi qua đèo Khánh Lê theo 2 chiều, trong khung giờ từ 6h đến 17h hàng ngày, bắt đầu từ ngày 24/12.

Các phương tiện đi ngoài khung giờ trên (từ 17h đến 6h sáng hôm sau), xe tải từ 5 tấn trở lên và ô tô chở trên 16 chỗ được khuyến cáo chủ động lựa chọn tuyến quốc lộ 27 hoặc các tuyến đường phù hợp khác để di chuyển giữa tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa.

Để đảm bảo an toàn giao thông và phòng ngừa nguy cơ sạt lở tái diễn, Sở Xây dựng Khánh Hòa đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa và UBND xã Nam Khánh Vĩnh bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, hỗ trợ điều tiết giao thông trong thời gian thi công sửa chữa tuyến đường. Ban Quản lý bảo trì công trình đường bộ Khánh Hòa được giao trách nhiệm lắp đặt đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ theo đúng phương án tổ chức giao thông và các quy định hiện hành.

Trước đó, đêm 16/11, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đèo Khánh Lê khi đá từ taluy rơi xuống trúng xe khách của hãng Phương Trang, khiến 6 người tử vong và 19 người bị thương.

Sau vụ việc, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử, khu vực đèo tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, buộc cơ quan chức năng phải phong tỏa tuyến để đảm bảo an toàn.

Trước tình hình thiệt hại nặng nề đối với kết cấu hạ tầng giao thông, tỉnh Khánh Hòa đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm tập trung nguồn lực khắc phục hư hỏng, sớm khôi phục việc đi lại an toàn cho người dân và phương tiện.