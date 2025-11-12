Diễn biến mới vụ ngộ độc bánh mì ở TP.HCM

Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh vừa báo cáo UBND Thành phố về vụ ngộ độc thực phẩm liên quan cơ sở “Bánh mì cóc Cô Bích” ở phường Hạnh Thông.

Theo Sở An toàn thực phẩm, chiều 7/11, đơn vị nhận được phản ánh của người dân qua email về vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở “Bánh mì cóc Cô Bích” (địa chỉ 112A Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông).

80% số người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại cơ sở trên đường Nguyễn Thái Sơn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở An toàn thực phẩm đã khẩn trương thành lập đoàn công tác để điều tra, xử lý vụ việc; đồng thời phối hợp với UBND phường Hạnh Thông tiến hành xác minh, chỉ đạo cơ sở “Bánh mì cóc Cô Bích” và các chi nhánh tạm ngưng hoạt động nhằm phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng. Sở An toàn thực phẩm và UBND phường Hạnh Thông đã tiến hành niêm phong các tủ lưu mẫu chứa nguyên liệu tại cơ sở trên.

Song song đó, Sở phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế thu dung, cấp cứu và điều trị kịp thời các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, huy động phương tiện và trang thiết bị y tế để chăm sóc các bệnh nhân có diễn biến nặng, hạn chế biến chứng và không để xảy ra tử vong.

Từ chiều 7/11 đến ngày 10/11, đoàn điều tra của Sở đã đến Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh và một số bệnh viện khác để điều tra dịch tễ, phỏng vấn ca bệnh nhằm xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm.

Kết quả ghi nhận đến 15 giờ ngày 10/11, có 279 trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở “Bánh mì cóc Cô Bích” đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó: Bệnh viện Quân y 175 (175 ca), Bệnh viện Nhân dân Gia Định (52 ca), Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh (30 ca), Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex (9 ca) và rải rác tại một số bệnh viện khác.

Qua phỏng vấn, các ca bệnh có độ tuổi trung bình 30 tuổi, nam giới chiếm 50. Triệu chứng thường gặp gồm tiêu chảy (97,5%), sốt (95%), đau bụng (82,5%) và nôn ói (57,5%). Thời gian ủ bệnh dao động từ 1,5 đến 53 giờ. Khoảng 80% người bệnh khai báo đã mua bánh mì tại địa chỉ 112A Nguyễn Thái Sơn.

Đến sáng 10/11, đoàn điều tra đã gửi các mẫu gồm pate, thịt gà, bơ, dưa chua và dưa leo đi kiểm nghiệm để xác định tác nhân gây ngộ độc thực phẩm. Trong quá trình điều trị, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã tiến hành cấy máu và định danh tự động đối với một trường hợp, cho kết quả dương tính với vi khuẩn Salmonella, loại vi khuẩn thường gây ngộ độc thực phẩm.

Qua điều tra, cơ sở “Bánh mì cóc Cô Bích” được đăng ký hộ kinh doanh tại số 112A Nguyễn Thái Sơn, theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 41M8041520 do UBND quận Gò Vấp cấp lần đầu ngày 7/5/2020. Ngoài ra, cơ sở còn tổ chức địa điểm kinh doanh chi nhánh 2 tại số 363 Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung, tuy nhiên địa điểm này chưa đăng ký kinh doanh.

Cơ sở thuê mặt bằng có diện tích khoảng 20 m², trang bị một xe bánh mì inox, ba tủ mát và một tủ đông để bảo quản thực phẩm. Chủ cơ sở cho biết tự mua nguyên liệu và chế biến các thành phần như thịt gà, bơ và dưa chua. Thịt gà được mua tại địa chỉ 1448 Lê Đức Thọ, không có hóa đơn chứng từ, mỗi ngày khoảng 50-60 kg; trứng gà được mua tại Cơ sở kinh doanh trứng gia cầm Tư Ngọc (152/49B Điện Biên Phủ), khoảng 120 quả/ngày, cũng không có hóa đơn.

Dưa chua được mua từ cơ sở nhỏ lẻ không có chứng từ, sau đó sơ chế và sử dụng hết trong ngày. Pate được mua tại 83/85 Nguyễn Thiện Thuật, không có hóa đơn mua hàng; chả lụa từ Hộ kinh doanh Trần Đình Khôi (764/64 - 764/66 Phạm Văn Chiêu) có phiếu mua hàng 35 kg ngày 5/11/2025; bánh mì được lấy tại cơ sở ở 120 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông Tây.

Sở An toàn thực phẩm nhận định, đây là vụ ngộ độc thực phẩm có quy mô lớn, số người mắc nhiều, trong đó một số ca diễn tiến nặng. Do vụ việc xảy ra trong cộng đồng, không xác định được toàn bộ người tiêu dùng liên quan, các đoàn điều tra gặp khó khăn trong công tác thống kê ca bệnh và phân tích dịch tễ.

Trước tình hình trên, Sở An toàn thực phẩm kiến nghị UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp, hỗ trợ công tác điều tra và xử lý vụ việc. Đồng thời, đề nghị Sở Y tế tiếp tục cung cấp thông tin từ các cơ sở điều trị, cập nhật danh sách các trường hợp nghi ngờ ngộ độc gửi về Sở An toàn thực phẩm để tổng hợp, phục vụ công tác điều tra dịch tễ theo quy định.