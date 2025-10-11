Xác định sơ bộ nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người chết

Ngôi nhà của gia đình bị cháy sáng 11/10 tại Hà Nội có nhiều lối thoát hiểm, nguyên nhân sơ bộ ban đầu đánh giá là phát sinh cháy xe máy tại tầng 1, sau đó cháy lan lên tầng trên.

Chiều 11/10, UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thông tin về vụ cháy xảy ra tại địa chỉ số 9 hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 phố Kim Hoa.

Theo đó, nhà số 9 ngách 12/17 ngõ 180 phố Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội có diện tích mặt bằng 40 m2; quy mô 4 tầng; là nhà để ở, không có kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Khoảng 5h30 sáng 11/10, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ cháy, Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (P07) cùng các đơn vị, lực lượng chức năng và lực lượng PCCC tại chỗ của phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các lực lượng đã kịp thời triển khai công tác cứu hỏa và dập tắt đám cháy vào lúc 6h15, không để ngọn lửa lan sang các nhà liền kề.

Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo thành phố đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các sở, ngành huy động lực lượng tham gia xử lý, khắc phục hậu quả và triển khai công tác chung trên địa bàn.

Về nguyên nhân vụ cháy, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, các cơ quan chức năng của thành phố phối hợp cùng UBND phường đang tiến hành kiểm tra, xác định cụ thể. Sơ bộ ban đầu, vụ hỏa hoạn được đánh giá là do xe máy tại tầng 1 phát sinh cháy, sau đó ngọn lửa lan lên các tầng trên. Vụ việc khiến 5 người tử vong, trong đó có một cháu nhỏ sinh năm 2019.

Hiện trường vụ cháy.

Ngay trong ngày 11/10, sau khi khắc phục dập tắt vụ cháy, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Thành phố, lãnh đạo Sở y tế, các sở ngành đã cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN phường, cấp ủy khu dân cư, tổ dân phố, cộng đồng dân cư đã gặp ngay thân nhân của gia đình để thăm hỏi, động viên chia sẻ mất mát mà gia đình phải gánh chịu trong vụ cháy.

Cùng với đó đã thống nhất với gia đình công tác thực hiện các chế độ chính sách, vận động hỗ trợ của địa phương với gia đình và công tác tổ chức tang lễ cho các nạn nhân. Tính tới nay, tổng số kinh phí hỗ trợ gia đình là 262.000.000 đồng (hai trăm sáu mươi hai triệu đồng). Ngoài ra, còn các kinh phí theo chế độ chính sách.

Về Công tác quản lý nhà nước về PCCC Đảng ủy, UBND, Công an phường, Khu dân cư, Tổ dân phố đã ban hành, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch chuyên đề công tác PCCC-CHCN, đồng thời thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra thực tế đến từng hộ gia đình, từng cơ sở trên địa bàn, tổ dân phố.

Đối với trường hợp căn nhà vừa bị cháy, UBND phường, Ban chỉ đạo PCCC và CNCH phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã phối hợp phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn kỹ năng về PCCC và CNCH. Gia đình đã được tuyên truyền, tập huấn và ký bản cam kết về thực hiện các nội dung về PCCC và CNCH, đảm bảo lối thoát nạn an toàn. Trên thực tế, ngôi nhà của gia đình có nhiều lối thoát hiểm, tuy nhiên do phát sinh cháy vào sáng sớm; thời điểm các nạn nhân có thể đang ngủ say, do đó bị ngạt khói nên không kịp thoát ra bên ngoài.