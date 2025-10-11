Hiện trường vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội

Như tin đã đưa, khoảng 5h sáng 11/10, người dân phát hiện có cháy tại ngôi nhà nằm trong ngõ trên phố Kim Hoa.

Lập tức, nhiều người dân hô hoán nhau chạy tới phá cửa tầng một, dùng nước dập. Tuy nhiên ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm bên trong.

Ngôi nhà cao 4 tầng, ngõ vào nhỏ, xe cứu hỏa không thể tiếp cận gần hiện trường.

Với sự nỗ lực của lực lượng chức năng, đám cháy đã được dập tắt sau hơn một tiếng đồng hồ. Theo thông tin ban đầu, vụ việc khiến 5 người tử vong. Danh tính các nạn nhân được xác định là Nghiêm Đức L; Hoàng Thị T; Nghiêm Hoàng M cùng vợ và con.

Qua tìm kiếm, cứu nạn ngôi nhà bị cháy trong ngõ Kim Hoa, cảnh sát phát hiện và phối hợp đưa 5 nạn nhân tử vong bàn giao cho lực lượng chức năng.

Qua tìm kiếm, cứu nạn ngôi nhà bị cháy trong ngõ Kim Hoa, cảnh sát phát hiện và phối hợp đưa 5 nạn nhân tử vong bàn giao cho lực lượng chức năng.

Sách hay về đô thị, thắng cảnh Việt Nam

Hồn đô thị gồm 30 bài tùy bút được tuyển chọn từ bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố (5 tập) đã được xuất bản trong khoảng thời gian 2014-2018. Bộ sách đến nay đã được tái bản 5 lần.

Đất nước gấm hoa không đơn thuần là một atlas địa lý, mà như một cẩm nang hình ảnh sinh động, cô đọng về thông tin khi đề cập đến 63 tỉnh thành Việt Nam.