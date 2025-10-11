Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Hiện trường vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội

  • Thứ bảy, 11/10/2025 09:57 (GMT+7)
  • 09:57 11/10/2025

Tại hiện trường vụ cháy khiến 5 người tử vong trên phố Kim Hoa, Hà Nội, nhiều tài sản bên trong tầng một ngôi nhà bị thiêu rụi, tường ám khói đen.

Chay nha 5 nguoi chet anh 1

Như tin đã đưa, khoảng 5h sáng 11/10, người dân phát hiện có cháy tại ngôi nhà nằm trong ngõ trên phố Kim Hoa.
Chay nha 5 nguoi chet anh 2

Lập tức, nhiều người dân hô hoán nhau chạy tới phá cửa tầng một, dùng nước dập. Tuy nhiên ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm bên trong.
Chay nha 5 nguoi chet anh 3

Ngôi nhà cao 4 tầng, ngõ vào nhỏ, xe cứu hỏa không thể tiếp cận gần hiện trường.
Chay nha 5 nguoi chet anh 4
Chay nha 5 nguoi chet anh 5Chay nha 5 nguoi chet anh 6
Chay nha 5 nguoi chet anh 7

Với sự nỗ lực của lực lượng chức năng, đám cháy đã được dập tắt sau hơn một tiếng đồng hồ. Theo thông tin ban đầu, vụ việc khiến 5 người tử vong. Danh tính các nạn nhân được xác định là Nghiêm Đức L; Hoàng Thị T; Nghiêm Hoàng M cùng vợ và con.

Qua tìm kiếm, cứu nạn ngôi nhà bị cháy trong ngõ Kim Hoa, cảnh sát phát hiện và phối hợp đưa 5 nạn nhân tử vong bàn giao cho lực lượng chức năng.

Thanh Hà/Tiền Phong

