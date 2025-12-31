Người dân nộp hai cá thể gà lôi hông tía quý hiếm ở Lâm Đồng

Chiều 31/12, Công an xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) xác nhận, đơn vị có tiếp nhận hai cá thể gà lôi quý hiếm và đang quản lý, nuôi dưỡng và xử lý.

Trước đó, vào ngày 29/12, ông Huỳnh Văn Thông (29 tuổi, trú thôn Hồng Trung, xã Hòa Thắng) đến Công an xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng trình báo và bàn giao hai con gà lôi hông tía (Lophura Diardi). Thời điểm tiếp nhận, động vật rừng trong tình trạng sức khỏe tốt. Hai cá thể gà lôi hông tía này được xác định thuộc nhóm IIB (nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại).

Ông Thông bàn giao hai con gà lôi quý hiếm cho công an. Ảnh: B.H.

Gà lôi hông tía thuộc chi Lophura, một chi động vật trong họ Trĩ, phân bố ở Việt Nam, Lào, Thái Lan. Đây là loài sinh sống ở các khu rừng nguyên sinh, thứ sinh và vùng nương rẫy, nhất là các khu rừng cây họ Dầu.

Trước đó, ông Thông phát hiện hai con gà lôi hông tía đi lạc vào nhà. Do chưa xác định được chủ và là động vật quý hiếm, nên ông Thông đã giao nộp cơ quan công an.