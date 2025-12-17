Nuôi nhốt cá sấu quý hiếm, một người dân bị phạt 315 triệu đồng

Hồi tháng 10, con cá sấu mà ông N.M.T (ngụ xã Tầm Vu, Tây Ninh) nuôi đã sổng chuồng thoát ra ngoài kênh và cắn vào chân một người dân địa phương khiến người này bị thương phải khâu nhiều mũi.

Thông tin từ lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh, ông N.M.T (ngụ xã Tầm Vu, Tây Ninh) vừa bị phạt hành chính do có hành vi nuôi, nhốt trái phép một cá thể cá sấu hoa cà (Crocodylus porosus) - loài thuộc nhóm IB trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, được bảo vệ nghiêm ngặt theo Công ước CITES.

Việc xử phạt căn cứ khoản 12 Điều 21 Nghị định 35/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp (sửa đổi, bổ sung năm 2022). Hành vi của ông T bị áp dụng mức phạt tiền 315 triệu đồng.

Ngoài hình phạt chính, cơ quan chức năng còn quyết định tịch thu toàn bộ chuồng nuôi cá sấu và buộc nộp lại 650.000 đồng tương ứng giá trị tang vật vi phạm (cá thể cá sấu) đã bị tiêu hủy trái quy định.

Con cá sấu do ông T. nuôi nhốt bị xổng chuồng cắn người bị thương. Nguồn: Công an Nhân dân.

Trước đó, ngày 20/11, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng số 2 (Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T sau khi phát hiện ông này nuôi, nhốt 1 con cá sấu hoa cà mà không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc lâm sản hợp pháp.

Liên quan đến việc trên, ngày 27/10, con cá sấu mà ông T nuôi đã sổng chuồng thoát ra ngoài kênh và cắn vào chân một người dân địa phương khiến người này bị thương phải khâu nhiều mũi.

Qua xác minh ban đầu, cách đây khoảng 4 năm, một người trong nhóm cá sấu cảnh trên mạng xã hội đã đăng thông tin muốn tặng lại con cá sấu do không muốn tiếp tục nuôi.

Ông T nhận được thông tin trên đã liên hệ và gặp người này ở TP.HCM để nhận con cá sấu trên về nuôi.

Sau thời gian nuôi, cân nặng con cá sấu tăng từ khoảng 4,5 kg lên đến khoảng 6-7 kg.

Sau khi cá sấu ra khỏi chuồng, ông T đã tìm kiếm nhưng không thấy cho đến khi xảy ra vụ việc cắn người.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng kiểm lâm đã đến làm việc với các cá nhân liên quan và lập biên bản, xử lý vụ việc.