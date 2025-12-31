Cửa ngõ Hà Nội tắc 'không lối thoát'

Chiều 31/12, sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, nhiều người dân nhanh chóng lên xe rời thủ đô, bắt đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Ngay từ đầu giờ chiều, trên một số tuyến đường huyết mạch hay tại cửa ngõ phía Nam và phía Bắc Hà Nội , đã ghi nhận tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Tại khu vực trục đường Giải Phóng - Ngọc Hồi thời điểm 16h ngày 31/12, người điều khiển xe máy chật vật len lỏi giữa dòng ôtô, xe tải, xe khách ken đặc dưới lòng đường.

Khu vực đường Ngọc Hồi có thời điểm ghi nhận ùn tắc cả chiều vào và chiều hướng ra khỏi nội đô.

Ghi nhận tại bến xe Nước Ngầm (Hoàng Mai, Hà Nội) lúc 15h, rất đông người dân chờ đợi đến lượt mua vé lên xe khách. Bến xe Nước Ngầm chủ yếu phục vụ khách đi các tỉnh phía Nam như Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, TP.HCM...

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời thành phố để về quê nghỉ lễ dịp tết Dương lịch. Đa phần người dân lựa chọn đi xe máy về quê nghỉ lễ là ở các tỉnh lân cận Hà Nội như Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng...

Nhiều ôtô dàn hàng 4, hàng 5, chiếm hết mặt đường, khiến người đi xe máy buộc phải di chuyển lên vỉa hè bất chấp nguy cơ bị xử phạt nguội.

Thời điểm 16h30, tại bến xe khách Mỹ Đình (phường Nam Từ Liêm, Hà Nội), ghi nhận người dân di chuyển về quê bằng xe khách không nhiều, chủ yếu phục vụ khách về quê Tết dương các tỉnh Yên Bái, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định ...

Thời điểm 18h40, hướng cầu Chương Dương ghi nhận mật độ giao thông cao, nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi phải di chuyển với tốc độ chậm chạp trong suốt nhiều giờ liên tục.

Chiều 31/12, khu vực cửa ngõ TP.HCM ùn ứ nghiêm trọng, CSGT phải túc trực để điều phối trong khi tại trung tâm TP, các tuyến đường cũng kẹt xe nghiêm trọng.

Từ tối 31/12 đến rạng sáng 1/1/2026, TP.HCM sẽ cấm xe lưu thông một số tuyến đường khu vực trung tâm TPHCM, Bình Dương và Vũng Tàu để phục vụ chương trình bắn pháo hoa.

Do lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 thay đổi kéo dài 4 ngày nên lịch chi trả lương hưu ở Hà Nội, TP.HCM có điều chỉnh sau kỳ nghỉ bắt đầu chi trả từ ngày 5 hoặc 6/1 tùy địa phương

