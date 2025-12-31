Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cửa ngõ Hà Nội tắc 'không lối thoát'

  • Thứ tư, 31/12/2025 19:03 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội ghi nhận lượng phương tiện tăng cao đột biến, gây tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trong ngày làm việc cuối cùng của năm 2025.

Tac duong Ha Noi 31/12 anh 1

Chiều 31/12, sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, nhiều người dân nhanh chóng lên xe rời thủ đô, bắt đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Tac duong Ha Noi 31/12 anh 2

Ngay từ đầu giờ chiều, trên một số tuyến đường huyết mạch hay tại cửa ngõ phía Nam và phía Bắc Hà Nội, đã ghi nhận tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Tac duong Ha Noi 31/12 anh 3

Tại khu vực trục đường Giải Phóng - Ngọc Hồi thời điểm 16h ngày 31/12, người điều khiển xe máy chật vật len lỏi giữa dòng ôtô, xe tải, xe khách ken đặc dưới lòng đường.

Tac duong Ha Noi 31/12 anh 4

Khu vực đường Ngọc Hồi có thời điểm ghi nhận ùn tắc cả chiều vào và chiều hướng ra khỏi nội đô.

Tac duong Ha Noi 31/12 anh 5Tac duong Ha Noi 31/12 anh 6Tac duong Ha Noi 31/12 anh 7Tac duong Ha Noi 31/12 anh 8

Ghi nhận tại bến xe Nước Ngầm (Hoàng Mai, Hà Nội) lúc 15h, rất đông người dân chờ đợi đến lượt mua vé lên xe khách. Bến xe Nước Ngầm chủ yếu phục vụ khách đi các tỉnh phía Nam như Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, TP.HCM...
Tac duong Ha Noi 31/12 anh 9

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời thành phố để về quê nghỉ lễ dịp tết Dương lịch. Đa phần người dân lựa chọn đi xe máy về quê nghỉ lễ là ở các tỉnh lân cận Hà Nội như Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng...
Tac duong Ha Noi 31/12 anh 10

Nhiều ôtô dàn hàng 4, hàng 5, chiếm hết mặt đường, khiến người đi xe máy buộc phải di chuyển lên vỉa hè bất chấp nguy cơ bị xử phạt nguội.

Tac duong Ha Noi 31/12 anh 11Tac duong Ha Noi 31/12 anh 12Tac duong Ha Noi 31/12 anh 13Tac duong Ha Noi 31/12 anh 14

Thời điểm 16h30, tại bến xe khách Mỹ Đình (phường Nam Từ Liêm, Hà Nội), ghi nhận người dân di chuyển về quê bằng xe khách không nhiều, chủ yếu phục vụ khách về quê Tết dương các tỉnh Yên Bái, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định...
Tac duong Ha Noi 31/12 anh 15

Thời điểm 18h40, hướng cầu Chương Dương ghi nhận mật độ giao thông cao, nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi phải di chuyển với tốc độ chậm chạp trong suốt nhiều giờ liên tục.

Đinh Hà - Trần Hiền

