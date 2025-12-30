Lịch trả lương hưu tháng 1/2026 thay đổi

Do lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 thay đổi kéo dài 4 ngày nên lịch chi trả lương hưu ở Hà Nội, TP.HCM có điều chỉnh sau kỳ nghỉ bắt đầu chi trả từ ngày 5 hoặc 6/1 tùy địa phương

Người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH đăng ký hưởng lương hưu qua tài khoản cá nhân.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức và Dân tộc, bà Dương Thị Minh Châu, Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia BHXH Thành phố Hà Nội cho biết: Bảo hiểm xã hội Hà Nội dự kiến chi trả lương hưu, trợ cấp bằng tiền mặt và chuyển khoản vào tài khoản cá nhân từ ngày 6/1 đến 10/1/2026.

Tại điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả, việc chi trả bắt đầu từ ngày 12/1 đến hết ngày 25/1.

Theo bà Châu, do Tết Nguyên đán 2026 muộn nên không chi trả gộp hai tháng vào một kỳ như những năm trước.

Theo Bảo hiểm xã hội Hà Nội, trong kỳ chi trả tháng 12, thành phố có hơn 606.000 người được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội với số tiền trên 4.200 tỉ đồng . Trong đó số nhận qua tài khoản cá nhân khoảng 603.000 người (tỉ lệ 99,5%), còn lại là nhận tiền mặt.

Đại diện Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, việc chi trả lương hưu qua chuyển khoản tài khoản cá nhân sẽ thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên của tháng nhưng do Tết Dương lịch nghỉ 4 ngày nên việc chuyển khoản sẽ bắt đầu vào ngày làm việc tiếp theo đầu tiên sau nghỉ lễ là ngày 5/1, tức thứ hai đầu tuần.

Với người nhận lương hưu bằng tiền mặt, Bưu điện TP Hồ Chí Minh, Bưu điện tỉnh Bình Dương (cũ) và Bưu điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) sẽ chi trả tại các điểm được giao nhiệm vụ từ ngày 10/1/2026.

Trong khi đó các bưu cục trung tâm sẽ chi trả từ ngày 12/1 đến 25/1/2026.

Cơ quan bảo hiểm xã hội lưu ý thời gian chi trả trong giờ hành chính và sáng thứ Bảy. Nếu ngày chi trả trùng vào Chủ nhật, ngày lễ, Tết thì ngày chi trả là ngày làm việc tiếp theo.

Đại diện BHXH TP Hồ Chí Minh cho biết, việc chi trả các chế độ BHXH, hưu trí, trợ cấp hàng tháng... qua chuyển khoản vào tài khoản đến nay đạt 94,3%.