Bộ trưởng Nội vụ nói về việc tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức

Để cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tăng mức lương cơ sở trong năm 2026.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri. Cụ thể, cử tri tỉnh Hưng Yên đề nghị xem xét, ban hành chính sách tiền lương, phụ cấp phù hợp đối với những cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập vì khối lượng công việc nhiều, yêu cầu đáp ứng công việc ngày càng cao, đồng thời có lộ trình và chính sách phù hợp cho từng giai đoạn tiếp theo phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tăng mức lương cơ sở bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng. Ảnh: Minh họa.

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao tại Kết luận số 174, 186 và Kết luận số 206, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương và điều chỉnh một số chế độ phụ cấp liên quan đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Trước mắt, để cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tăng mức lương cơ sở trong năm 2026. Việc này bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.

Tại Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo kết luận 206 của Bộ Chính trị.