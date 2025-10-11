Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nỗ lực cứu người bất thành trong vụ cháy khiến 5 người tử vong

  • Thứ bảy, 11/10/2025 11:18 (GMT+7)
  • 11:18 11/10/2025

Phát hiện có cháy tại ngôi nhà 4 tầng, người dân đã hô hoán nhau chạy đến phá cửa, dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành...

Chay nha 5 nguoi chet anh 1

Cửa sắt bên ngoài ngôi nhà bị cháy.

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 10h cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục phong toả hiện trường vụ cháy nhà khiến 5 người tử vong trên phố Kim Hoa (Hà Nội).

Ông Thành, một trong những nhân chứng tại hiện trường kể lại, khoảng 5h cùng ngày, ông nghe thấy tiếng hô hoán có cháy ở ngoài ngõ khiến mọi người ở cả khu thức giấc.

Khi chạy tới, ông Thành cùng mọi người phá cửa, dùng bình chữa cháy dập lửa. Lúc này bên trong vẫn có tiếng người kêu cứu.

Chay nha 5 nguoi chet anh 2

Phía mặt tiền ngôi nhà xảy ra hoả hoạn.

Cũng tham gia chữa cháy và bị bỏng ở tay, nam thanh niên khoảng 30 tuổi cho biết, khi có mặt ở hiện trường cửa sắt ngôi nhà khoá kín, lửa cháy rực bên trong tầng một.

"Lúc này tôi không nghe thấy tiếng cầu cứu bên trong", nam thanh niên kể lại.

Một số người khác ở kế bên cũng lên tầng thượng bơm nước dập lửa nhưng bất lực.

Do vụ hoả hoạn xảy ra ở tầng một, khu vực để xe nên lửa bùng lên dữ dội, khói đen theo cầu thang lên các tầng cao...

Chay nha 5 nguoi chet anh 3

Ban công tầng một ngôi nhà xảy ra hoả hoạn.

Trước đó, khoảng 5h36 ngày 11/10, xảy ra cháy nhà dân tại địa chỉ số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội.

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy công an TP Hà Nội đã điều động Đội CC&CNCH khu vực số 9 và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 10 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 4 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn bao trùm toàn bộ ngôi nhà cao 4 tầng, một tầng tum, với mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25 m2, cùng với đó ngôi nhà nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300 m và phát sinh nhiều khói khí độc gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH.

Chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng thiết bị bình thở chuyên dùng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, đồng thời huy động các mũi tấn công tiến sâu vào khu vực cháy để kịp thời khống chế, không để cháy lan ra các khu vực nhà dân xung quanh.

Sau một thời gian chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đến 6h đám cháy được khống chế, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh. Đến khoảng 6h15 đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn.

Qua tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện và phối hợp đưa 5 nạn nhân (N.Đ.L sinh năm 1952, H.T.H sinh năm 1956, N.H.M sinh năm 1982, Đ.T.S sinh năm 1988, N.M.V sinh năm 2019) đã tử vong bàn giao cho lực lượng chức năng theo quy định.

Hiện trường vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội

Tại hiện trường vụ cháy khiến 5 người tử vong trên phố Kim Hoa, Hà Nội, nhiều tài sản bên trong tầng một ngôi nhà bị thiêu rụi, tường ám khói đen.

32:1941 hôm qua

Cháy nhà trên phố Kim Hoa, 5 người tử vong

Sáng sớm 11/10, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ trên phố Kim Hoa (Hà Nội), khiến 5 người tử vong.

33:2009 hôm qua

Danh tính 5 người chết trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

Qua tìm kiếm, cứu nạn ngôi nhà bị cháy trong ngõ Kim Hoa, cảnh sát phát hiện và phối hợp đưa 5 nạn nhân tử vong bàn giao cho lực lượng chức năng.

33:1973 hôm qua

Sách hay về đô thị, thắng cảnh Việt Nam

Hồn đô thị gồm 30 bài tùy bút được tuyển chọn từ bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố (5 tập) đã được xuất bản trong khoảng thời gian 2014-2018. Bộ sách đến nay đã được tái bản 5 lần.

Đất nước gấm hoa không đơn thuần là một atlas địa lý, mà như một cẩm nang hình ảnh sinh động, cô đọng về thông tin khi đề cập đến 63 tỉnh thành Việt Nam.

