Đưa vụ án tại ACV vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo

Ngày 18/3, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo từ đầu năm đến nay, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, sáng 18/3. Ảnh: Vietnamplus.

Theo thông tin từ Ban Nội chính Trung ương, tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, từ sau Phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo (ngày 25/12/2025) đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện kết luận của Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo và Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tích cực.

Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết 6 tháng đầu năm 2026, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đầu tiên, cần chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 2 khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới (sau khi được Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV thông qua).

Cùng với đó, cần chỉ đạo tiếp tục rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí, làm rõ nguyên nhân, có phương án xử lý cụ thể đối với từng công trình, dự án. Hoàn thành việc xử lý, khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.

Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tập trung điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc:

(1) Vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Y tế và các cơ quan liên quan;

(2) Vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc” xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị, địa phương;

(3) Vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM) và các đơn vị có liên quan;

(4) Vụ việc sai phạm liên quan đến Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty Xây dựng 470 liên quan đến gói thầu Dự án đường tránh Đông thành phố Buôn Ma Thuột (thuộc giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn Thuận An);

(5) Vụ việc sai phạm liên quan đến gói thầu số 03, 04 đường tránh Đông thành phố Buôn Ma Thuột (thuộc giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn Thuận An).

Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu chỉ đạo tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương, cơ sở, gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Cũng tại Cuộc họp này, Ban Chỉ đạo thống nhất đưa Vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.