Cháy nhà trên phố Kim Hoa, 5 người tử vong

Khoảng 5h sáng 11/10, người dân phát hiện có cháy tại ngôi nhà nằm trong ngõ trên phố Kim Hoa.
|
Ngõ nhỏ nơi xảy ra vụ cháy.
Lập tức, nhiều người dân hô hoán nhau chạy tới phá cửa tầng một, dùng nước dập. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm bên trong.
Ngôi nhà cao 4 tầng, ngõ vào nhỏ, xe cứu hỏa không thể tiếp cận gần hiện trường.
Với sự nỗ lực của lực lượng chức năng, đám cháy đã được dập tắt sau hơn một tiếng đồng hồ. Theo thông tin ban đầu, vụ việc khiến 5 người tử vong.
Hiện khu vực trên đang được phong tỏa phục vụ công tác điều tra.
Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định.
Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội
Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.
Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.