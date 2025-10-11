Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cháy nhà trên phố Kim Hoa, 5 người tử vong

  • Thứ bảy, 11/10/2025 08:49 (GMT+7)
  • 08:49 11/10/2025

Sáng sớm 11/10, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ trên phố Kim Hoa (Hà Nội), khiến 5 người tử vong.

Khoảng 5h sáng 11/10, người dân phát hiện có cháy tại ngôi nhà nằm trong ngõ trên phố Kim Hoa.

Chay nha 5 nguoi chet anh 1

Ngõ nhỏ nơi xảy ra vụ cháy.

Lập tức, nhiều người dân hô hoán nhau chạy tới phá cửa tầng một, dùng nước dập. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm bên trong.

Ngôi nhà cao 4 tầng, ngõ vào nhỏ, xe cứu hỏa không thể tiếp cận gần hiện trường.

Với sự nỗ lực của lực lượng chức năng, đám cháy đã được dập tắt sau hơn một tiếng đồng hồ. Theo thông tin ban đầu, vụ việc khiến 5 người tử vong.

Hiện khu vực trên đang được phong tỏa phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định.

Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TP.HCM

Chiều 8/10, một vụ cháy xảy ra tại khu vực hầm giữ xe của tòa nhà 11 tầng trên đường Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, TP.HCM, khiến nhiều người bên trong hốt hoảng tháo chạy.

18:43 8/10/2025

Xe khách chở 30 người cháy dữ dội trên cao tốc

Chiếc xe khách chở theo 30 người đang đi trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa thì bất ngờ bốc cháy.

14:05 4/10/2025

Cháy nhà cao tầng ở TP.HCM, 6 người được giải cứu

6 người trong căn nhà được các chiến sĩ PCCC dùng thang đưa ra ngoài an toàn.

21:20 25/9/2025

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

https://tienphong.vn/ha-noi-chay-nha-tren-pho-kim-hoa-5-nguoi-tu-vong-post1786087.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cháy nhà 5 người chết Hà Nội Cháy Hà Nội Cháy nhà Cháy ngõ Kim Hoa Cháy Quốc Tử Giám Cháy 5 người chết

    Đọc tiếp

    Chay tang 15 chung cu o TP.HCM hinh anh

    Cháy tầng 15 chung cư ở TP.HCM

    38 phút trước 17:16 12/10/2025

    0

    Lính cứu hoả nhanh chóng được điều động khống chế đám cháy chung cư. Vụ việc không gây thương vong về người.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý