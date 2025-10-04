Xe khách chở 30 người cháy dữ dội trên cao tốc

Chiếc xe khách chở theo 30 người đang đi trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa thì bất ngờ bốc cháy.

Sáng 4/10, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết khoảng 5h sáng cùng ngày, trên tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm xảy ra vụ cháy xe khách.



Chiếc xe khách bị cháy trơ khung.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách biển số 18B- 023... do tài xế Nguyễn Văn Tuấn (49 tuổi, ở tỉnh Ninh Bình) điều khiển chạy hướng Bắc - Nam thì bất ngờ bốc cháy, trên xe có khoảng 30 hành khách.

Phát hiện khói kèm lửa bốc lên, tài xế đã dừng xe để toàn bộ hành khách kịp thời thoát ra ngoài. Chỉ ít phút sau chiếc xe khách bị cháy hoàn toàn.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an xã Nam Cam Ranh và đơn vị chức năng hỗ trợ chữa cháy, bảo vệ, điều tiết giao thông. Đến 9h sáng cùng ngày, giao thông qua khu vực trên đã thông suốt.