Xe khách chở 30 người cháy dữ dội trên cao tốc

  • Thứ bảy, 4/10/2025 14:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiếc xe khách chở theo 30 người đang đi trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa thì bất ngờ bốc cháy.

Sáng 4/10, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết khoảng 5h sáng cùng ngày, trên tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm xảy ra vụ cháy xe khách.

Xe khach chay cao toc anh 1

Chiếc xe khách bị cháy trơ khung.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách biển số 18B- 023... do tài xế Nguyễn Văn Tuấn (49 tuổi, ở tỉnh Ninh Bình) điều khiển chạy hướng Bắc - Nam thì bất ngờ bốc cháy, trên xe có khoảng 30 hành khách.

Phát hiện khói kèm lửa bốc lên, tài xế đã dừng xe để toàn bộ hành khách kịp thời thoát ra ngoài. Chỉ ít phút sau chiếc xe khách bị cháy hoàn toàn.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an xã Nam Cam Ranh và đơn vị chức năng hỗ trợ chữa cháy, bảo vệ, điều tiết giao thông. Đến 9h sáng cùng ngày, giao thông qua khu vực trên đã thông suốt.

Danh tính nữ tài xế lái ôtô tông Chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong

Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, trú xã Ea Ktur) là tài xế lái ôtô mang BKS 47A- 461.73 tông chết ông Lê Phước Toàn (44 tuổi, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng).

4 giờ trước

Tài xế rời hiện trường sau khi tông tử vong chủ tịch UBND xã ở Đắk Lắk

Sau khi lao với tốc độ cao, gây tai nạn khiến chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong, tài xế ôtô đã rời khỏi hiện trường.

6 giờ trước

Chủ tịch UBND xã ở Đắk Lắk tử vong khi điều tiết giao thông

Ông Lê Phước Toàn (44 tuổi), Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, đã tử vong sau tai nạn giao thông trong lúc làm nhiệm vụ.

6 giờ trước

https://tienphong.vn/xe-khach-cho-30-nguoi-chay-du-doi-tren-cao-toc-nha-trang-cam-lam-post1783848.tpo

Phùng Quang/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Xe khách cháy cao tốc Khánh Hòa Xe khách bốc cháy Bốc cháy cao tốc Nha Trang Cam Lâm Tai nạn cao tốc

