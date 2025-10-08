Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TP.HCM

Chiều 8/10, một vụ cháy xảy ra tại khu vực hầm giữ xe của tòa nhà 11 tầng trên đường Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, TP.HCM, khiến nhiều người bên trong hốt hoảng tháo chạy.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h20, người dân phát hiện khói đen và lửa bốc lên từ hầm để xe của tòa nhà. Nhân viên bảo vệ cùng người dân hô hoán, hỗ trợ dập lửa tại chỗ và di dời hàng chục ô tô, xe máy ra khỏi khu vực cháy để hạn chế thiệt hại.

Người dân vội vàng di dời xe ra khỏi tầng hầm.

Anh T., một nhân chứng tại hiện trường, cho biết: "Hiện đám cháy đã cơ bản được khống chế nhưng khói vẫn còn lan ra nhiều tầng. Rất may mọi người đã phát hiện và phản ứng kịp thời”.

Người dân chạy ra khỏi tòa nhà.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH TP.HCM nhanh chóng có mặt, triển khai xe chữa cháy và các thiết bị chuyên dụng để dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn không cho lửa lan lên khu vực tầng trệt.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.