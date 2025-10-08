Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TP.HCM

  • Thứ tư, 8/10/2025 18:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiều 8/10, một vụ cháy xảy ra tại khu vực hầm giữ xe của tòa nhà 11 tầng trên đường Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, TP.HCM, khiến nhiều người bên trong hốt hoảng tháo chạy.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h20, người dân phát hiện khói đen và lửa bốc lên từ hầm để xe của tòa nhà. Nhân viên bảo vệ cùng người dân hô hoán, hỗ trợ dập lửa tại chỗ và di dời hàng chục ô tô, xe máy ra khỏi khu vực cháy để hạn chế thiệt hại.

Chay ham TP.HCM anh 1

Người dân vội vàng di dời xe ra khỏi tầng hầm.

Anh T., một nhân chứng tại hiện trường, cho biết: "Hiện đám cháy đã cơ bản được khống chế nhưng khói vẫn còn lan ra nhiều tầng. Rất may mọi người đã phát hiện và phản ứng kịp thời”.

Chay ham TP.HCM anh 2

Người dân chạy ra khỏi tòa nhà.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH TP.HCM nhanh chóng có mặt, triển khai xe chữa cháy và các thiết bị chuyên dụng để dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn không cho lửa lan lên khu vực tầng trệt.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

PV VOV bị cản trở, còng tay khi tác nghiệp ở hiện trường vụ cháy

Một phóng viên thuộc Ban VOV Giao thông Quốc gia đã tố cáo bị một nhóm người, trong đó có lực lượng dân phòng, cản trở, tác động vật lý và còng tay đưa về trụ sở công an khi đang thực hiện nhiệm vụ ghi nhận thông tin về một vụ cháy tại phường An Phú Đông, TP.HCM.

21:46 27/9/2025

Cháy lớn tại bãi giữ xe ở TP.HCM, nhiều tiếng nổ gây hoảng loạn

Trưa 27/9, một vụ cháy lớn bùng phát tại bãi giữ xe số 2366/1B đường Nguyễn Thị Nhuần, khu phố 9, phường An Phú Đông (TP.HCM), kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

12:35 27/9/2025

Cháy cột điện, dây đứt giữa đường nổ như pháo ở TP.HCM

Cột điện cháy, dây đứt giữa đường nổ như pháo, một người đi xe máy ngang qua kịp thời bỏ xe tháo chạy nên may mắn thoát nạn.

06:52 27/9/2025

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.

https://tienphong.vn/chay-ham-giu-xe-toa-nha-11-tang-o-tphcm-nguoi-dan-hoang-hot-thao-chay-post1785283.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cháy hầm TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh Chung cư Cháy TP.HCM Cháy chung cư TP.HCM Cháy Xuân Hòa TP.HCM Cháy nhà TP.HCM Cháy chung cư

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý