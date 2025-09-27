Cháy cột điện, dây đứt giữa đường nổ như pháo ở TP.HCM

Tối 26/9, lực lượng chức năng phường Thủ Dầu Một (TP.HCM) tạm thời phong tỏa một đoạn đường Hoàng Văn Thụ trong khu dân cư Chánh Nghĩa. Việc này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi khu vực xảy ra sự cố cháy cột điện.
Trước đó, khoảng 18h cùng ngày, cột điện trong khu dân cư kể trên bất ngờ bốc cháy. Dây diện và cáp quang đứt giữa đường cháy, nổ như pháo.
Thời điểm xảy ra sự cố, trời đang mưa to, người phụ nữ đi xe máy qua khu vực đã bị vướng vào dây cáp bị đứt giữa đường, đang cháy. Nạn nhân nhanh chóng bỏ xe máy lại và tháo chạy nên giữ được tính mạng.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân lập tức trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng đến điều tiết giao thông qua khu vực. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM sau đó đến hiện trường xử lý.
Sau khi đám cháy được dập tắt, nhân viên điện lực đã tiến hành khắc phục sự cố. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Sách hay về TP.HCM
Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.
Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.