Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cháy cột điện, dây đứt giữa đường nổ như pháo ở TP.HCM

  • Thứ bảy, 27/9/2025 06:52 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Cột điện cháy, dây đứt giữa đường nổ như pháo, một người đi xe máy ngang qua kịp thời bỏ xe tháo chạy nên may mắn thoát nạn.

Cháy cột điện, một người thoát chết ở TP.HCM Tối 26/9 ở phường Thủ Dầu Một (TP.HCM), cột điện cháy, dây đứt giữa đường nổ như pháo, một người đi xe máy ngang qua kịp thời bỏ xe tháo chạy nên may mắn thoát nạn.

Tối 26/9, lực lượng chức năng phường Thủ Dầu Một (TP.HCM) tạm thời phong tỏa một đoạn đường Hoàng Văn Thụ trong khu dân cư Chánh Nghĩa. Việc này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi khu vực xảy ra sự cố cháy cột điện.

Trước đó, khoảng 18h cùng ngày, cột điện trong khu dân cư kể trên bất ngờ bốc cháy. Dây diện và cáp quang đứt giữa đường cháy, nổ như pháo.

Thời điểm xảy ra sự cố, trời đang mưa to, người phụ nữ đi xe máy qua khu vực đã bị vướng vào dây cáp bị đứt giữa đường, đang cháy. Nạn nhân nhanh chóng bỏ xe máy lại và tháo chạy nên giữ được tính mạng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân lập tức trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng đến điều tiết giao thông qua khu vực. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM sau đó đến hiện trường xử lý.

Sau khi đám cháy được dập tắt, nhân viên điện lực đã tiến hành khắc phục sự cố. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Cháy nhà cao tầng ở TP.HCM, 6 người được giải cứu

6 người trong căn nhà được các chiến sĩ PCCC dùng thang đưa ra ngoài an toàn.

39:2318 hôm qua

Cháy công trình đang xây ở phường Sài Gòn

Chiều 22/9, khói đen bốc lên từ công trình đang xây trên đường Ngô Văn Nam (phường Sài Gòn, TP.HCM). Đám cháy nhanh chóng được kiểm soát, không gây thương vong.

19:00 22/9/2025

Cháy căn hộ ở tầng 11 chung cư tại TP.HCM

Khoảng 18h45 tối 20/9, một đám cháy phát ra từ một căn hộ ở tầng 11 của chung cư Golden Mansion, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

21:53 20/9/2025

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.

https://tienphong.vn/clip-chay-cot-dien-day-dut-giua-duong-no-nhu-phao-mot-nguoi-may-man-thoat-chet-post1781565.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cháy cột điện TP.HCM Tp. Hồ Chí Minh Cháy cột điện TP.HCM Cột điện cháy Dây điện nổ TP.HCM Thủ Dầu Một TP.HCM

    Đọc tiếp

    Be trai 9 tuoi tu vong trong dam chay hinh anh

    Bé trai 9 tuổi tử vong trong đám cháy

    2 giờ trước 10:11 27/9/2025

    0

    Ngọn lửa bùng lên lúc nửa đêm trong căn nhà cấp 4 ở xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau. Những người trong nhà kịp chạy thoát, tuy nhiên bé trai 9 tuổi bị kẹt lại tử vong.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý