Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cháy căn hộ ở tầng 11 chung cư tại TP.HCM

  • Thứ bảy, 20/9/2025 21:53 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Khoảng 18h45 tối 20/9, một đám cháy phát ra từ một căn hộ ở tầng 11 của chung cư Golden Mansion, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chay Golden Mansion TP.HCM anh 1

Hình ảnh căn hộ xảy ra vụ cháy. Ảnh: CTV.

Theo ghi nhận, ngọn lửa xuất hiện trong căn hộ, khói tràn ra ngoài và lan dọc hành lang của tầng 11. Khi chuông báo động vang lên, nhiều người chạy ra ngoài, trong đó có nhiều trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ điều động ba xe chữa cháy cùng lính cứu hỏa đến hiện trường.

Đám cháy được khống chế sau đó khoảng 10 phút. Các lực lượng chức năng hướng dẫn người dân di chuyển đến các địa điểm an toàn đồng thời rà soát các tầng để bảo đảm không còn người mắc kẹt.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xuất hiện đám cháy, không có người ở bên trong. Các cơ quan đang phong tỏa hiện trường để thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Chung cư Golden Mansion gồm ba block, mỗi tòa cao 22 tầng được đưa vào sử dụng nhiều năm nay.

Tìm thấy một thi thể trong đám cháy xưởng sơn ở TP.HCM

Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng tìm kiếm và phát hiện một thi thể nạn nhân. Trước đó, hai người được giải cứu ra ngoài an toàn và chỉ bị thương nhẹ.

17:02 16/9/2025

Cháy cửa hàng điện máy ở TP.HCM, chủ nhà mất trắng tài sản tích cóp

Vụ cháy xảy ra tại cửa hàng điện máy Minh Hiếu, xã Long Hòa, TP.HCM (trước đây thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), đã thiêu rụi toàn bộ tài sản của chủ cửa hàng.

17:20 14/9/2025

Cháy căn hộ chung cư ở phường Sài Gòn, TP.HCM

Trưa ngày 13/9, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại căn hộ chung cư số 158, đường Pasteur, phường Sài Gòn, TP.HCM.

14:55 13/9/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://nhandan.vn/chay-can-ho-o-tang-11-chung-cu-nhieu-nguoi-thoat-nan-ra-ngoai-post909408.html

Quang Quý/Nhân Dân

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cháy Golden Mansion TP.HCM Tp. Hồ Chí Minh Chung cư Cháy chung cư TP.HCM Cháy Golden Mansion Chung cư Golden Mansion Cháy tầng 11

    Đọc tiếp

    Chay kho chua vo lop tai TP.HCM hinh anh

    Cháy kho chứa vỏ lốp tại TP.HCM

    37 phút trước 21:59 20/9/2025 Xã hội Xã hội

    0

    Chiều 20/9, Công an TP.HCM phối hợp cùng các lực lượng đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại một kho chứa vỏ lốp trên đường Nguyễn Thị Diệp, phường Tam Bình.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý