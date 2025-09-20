Cháy căn hộ ở tầng 11 chung cư tại TP.HCM

Khoảng 18h45 tối 20/9, một đám cháy phát ra từ một căn hộ ở tầng 11 của chung cư Golden Mansion, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hình ảnh căn hộ xảy ra vụ cháy. Ảnh: CTV.

Theo ghi nhận, ngọn lửa xuất hiện trong căn hộ, khói tràn ra ngoài và lan dọc hành lang của tầng 11. Khi chuông báo động vang lên, nhiều người chạy ra ngoài, trong đó có nhiều trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ điều động ba xe chữa cháy cùng lính cứu hỏa đến hiện trường.

Đám cháy được khống chế sau đó khoảng 10 phút. Các lực lượng chức năng hướng dẫn người dân di chuyển đến các địa điểm an toàn đồng thời rà soát các tầng để bảo đảm không còn người mắc kẹt.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xuất hiện đám cháy, không có người ở bên trong. Các cơ quan đang phong tỏa hiện trường để thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Chung cư Golden Mansion gồm ba block, mỗi tòa cao 22 tầng được đưa vào sử dụng nhiều năm nay.