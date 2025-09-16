Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tìm thấy một thi thể trong đám cháy xưởng sơn ở TP.HCM

  • Thứ ba, 16/9/2025 17:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng tìm kiếm và phát hiện một thi thể nạn nhân. Trước đó, hai người được giải cứu ra ngoài an toàn và chỉ bị thương nhẹ.

Lửa cháy dữ dội, bao trùm nhà xưởng ở TP.HCM Lửa bùng phát, bao trùm nhà xưởng của một công ty tại TP.HCM. Lực lượng chức năng đã nỗ lực khống chế, ngăn lửa cháy lan.

Liên quan đến vụ cháy xưởng sơn vào trưa 16/9 tại phường Thuận Giao, TP.HCM, lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nạn nhân bên trong đống đổ nát.

Thi thể nạn nhân đã đưa về nhà xác để phục vụ điều tra, làm thủ tục bàn giao cho gia đình. Trước đó, lực lượng chức năng giải cứu được hai người ra ngoài an toàn, chỉ bị thương nhẹ.

Chay xuong Thuan Giao TP.HCM anh 1

Lực lượng chức năng tìm thấy một thi thể trong đám cháy.

Như Tiền Phong đã đưa tin, trưa cùng ngày, tại hộ kinh doanh - cơ sở Tân Hằng Hưng (hoạt động trong lĩnh vực pha chế, sang chiết, đóng thùng, mua bán sơn các loại) trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TP.HCM xảy ra cháy.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM đã điều động 11 xe chữa cháy, một xe bồn tiếp nước, hai xe chỉ huy, cùng 84 cán bộ chiến đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa.

Chay xuong Thuan Giao TP.HCM anh 2
Chay xuong Thuan Giao TP.HCM anh 3
Chay xuong Thuan Giao TP.HCM anh 4

Hiện trường vụ cháy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng chia nhiều hướng để khống chế ngọn lửa, đồng thời tìm kiếm người nghi bị mắc kẹt bên trong nhà xưởng. Vụ cháy làm nhà xưởng rộng khoảng 1.000 m2 đổ sập.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy.

Lửa đỏ rực bao trùm nhà xưởng ở TP.HCM

Lửa bùng phát, bao trùm nhà xưởng của một công ty tại TP.HCM. Lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa cháy lan.

5 giờ trước

Hầm chui 830 tỷ ở TP.HCM thông xe chưa lâu đã chi chít 'ổ gà'

Đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng, TP.HCM) đang xuống cấp nghiêm trọng.

11 giờ trước

Phát hiện hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TP.HCM

Hai vợ chồng nằm gục trước cửa nhà, hàng xóm kiểm tra thì phát hiện cả hai đã tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

20 giờ trước

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.

https://tienphong.vn/tim-thay-mot-thi-the-trong-dam-chay-xuong-son-o-tphcm-post1778714.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

Cháy xưởng Thuận Giao TP.HCM Tp. Hồ Chí Minh Cháy Thuận Giao TP.HCM Cháy xưởng TP.HCM Cháy xưởng Cháy TP.HCM Cháy xưởng Sài Gòn

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý