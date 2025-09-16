Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lửa đỏ rực bao trùm nhà xưởng ở TP.HCM

  • Thứ ba, 16/9/2025 12:46 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Lửa bùng phát, bao trùm nhà xưởng của một công ty tại TP.HCM. Lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa cháy lan.

Đến 11h ngày 16/9, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy tại một xưởng sản xuất trên đường Thuận Giao 25 (phường Thuận Giao, TP.HCM).

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, khi các công nhân đang làm việc thì ngọn lửa bất ngờ bùng phát. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng do gặp các vật dụng dễ cháy. Nhiều người có mặt tại hiện trường nhanh chóng dùng dụng cụ chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành nên trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Chay xuong Thuan Giao TP.HCM anh 1

Hiện trường vụ cháy.

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động xe chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngọn lửa kèm khói bốc cao cả trăm mét. Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy chia thành nhiều hướng để phun nước dập lửa.

Nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ.

Cháy nhà ở Hà Nội, 4 người trong một gia đình tử vong

Thời điểm cháy, 4 người trong nhà gồm cặp vợ chồng và hai người con không kịp thoát ra ngoài và tử vong tại chỗ.

4 giờ trước

Hiện trường vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong

Vụ cháy nhà tại Thường Tín (Hà Nội) lúc rạng sáng 16/9 đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong một gia đình, gồm hai người lớn và hai trẻ nhỏ.

41 phút trước

Cháy cửa hàng điện máy ở TP.HCM, chủ nhà mất trắng tài sản tích cóp

Vụ cháy xảy ra tại cửa hàng điện máy Minh Hiếu, xã Long Hòa, TP.HCM (trước đây thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), đã thiêu rụi toàn bộ tài sản của chủ cửa hàng.

44:2640 hôm qua

https://tienphong.vn/clip-lua-do-ruc-bao-trum-nha-xuong-o-tphcm-post1778612.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

  Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

