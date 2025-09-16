Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cháy nhà ở Hà Nội, 4 người trong một gia đình tử vong

  • Thứ ba, 16/9/2025 09:32 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Thời điểm cháy, 4 người trong nhà gồm cặp vợ chồng và hai người con không kịp thoát ra ngoài và tử vong tại chỗ.

Ngày 16/9, Công an TP. Hà Nội điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong ở xã Thường Tín.

Chay nha 4 nguoi chet anh 1

Hiện trường vụ cháy.

Theo đó, khoảng 4h30 cùng ngày, một vụ cháy lớn xảy ra tại một căn nhà ở thôn Văn Giáp (xã Thường Tín). Khi vụ cháy xảy ra, cả 4 người trong nhà không kịp thoát ra ngoài và tử vong tại chỗ. Bốn người tử vong gồm hai vợ chồng và hai người con.

Sau khi nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội điều động Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 5, số 31, số 32 và số 34 phối hợp cùng công an và chính quyền xã Thường Tín tới hiện trường để chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Tới khoảng 5h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Ghi nhận vào sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đang phong toả hiện trường, phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Nguyên nhân cháy đang được tiếp tục được điều tra, làm rõ.

