Hiện trường vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong

Rạng sáng 16/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà ở thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, TP Hà Nội . Ảnh: Thanh Hà.

Sau khi tiếp nhận tin báo cháy, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường dập lửa, tổ chức cứu nạn. Ảnh: Thanh Hà.

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có một gia đình 4 người gồm hai người lớn, hai trẻ nhỏ. Vì không kịp chạy thoát, cả 4 người đều thiệt mạng. Ảnh: Thanh Hà.

Các nạn nhân là hai người lớn tên N. và H., cùng hai bé gái, một bé 6 tháng tuổi, một bé 5 tuổi. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Ảnh: Thanh Hà.

Ngôi nhà bị cháy được quây bằng tôn mỏng. Ảnh: Thanh Hà.

Các đồ vật cháy xém. Trong nhà có nhiều vật liệu, máy móc. Ảnh: Thanh Hà.

Khi xảy ra hoả hoạn, các nạn nhân ngủ trên gác xép của ngôi nhà. Ảnh: Thanh Hà.

Thời điểm cháy, 4 người trong nhà gồm cặp vợ chồng và hai người con không kịp thoát ra ngoài và tử vong tại chỗ.

