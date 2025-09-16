Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hiện trường vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong

  • Thứ ba, 16/9/2025 12:38 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Vụ cháy nhà tại Thường Tín (Hà Nội) lúc rạng sáng 16/9 đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong một gia đình, gồm hai người lớn và hai trẻ nhỏ.

Chay nha 4 nguoi chet anh 1

Rạng sáng 16/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà ở thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, TP Hà Nội. Ảnh: Thanh Hà.
Chay nha 4 nguoi chet anh 2

Sau khi tiếp nhận tin báo cháy, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường dập lửa, tổ chức cứu nạn. Ảnh: Thanh Hà.
Chay nha 4 nguoi chet anh 3

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có một gia đình 4 người gồm hai người lớn, hai trẻ nhỏ. Vì không kịp chạy thoát, cả 4 người đều thiệt mạng. Ảnh: Thanh Hà.
Chay nha 4 nguoi chet anh 4

Các nạn nhân là hai người lớn tên N. và H., cùng hai bé gái, một bé 6 tháng tuổi, một bé 5 tuổi. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Ảnh: Thanh Hà.
Chay nha 4 nguoi chet anh 5
Chay nha 4 nguoi chet anh 6Chay nha 4 nguoi chet anh 7

Ngôi nhà bị cháy được quây bằng tôn mỏng. Ảnh: Thanh Hà.
Chay nha 4 nguoi chet anh 8

Ô cửa kính có song sắt. Ảnh: Thanh Hà.
Chay nha 4 nguoi chet anh 9
Chay nha 4 nguoi chet anh 10Chay nha 4 nguoi chet anh 11

Hiện trường vụ cháy đang bị phong tỏa. Ảnh: Thanh Hà.
Chay nha 4 nguoi chet anh 12

Các đồ vật cháy xém. Trong nhà có nhiều vật liệu, máy móc. Ảnh: Thanh Hà.
Chay nha 4 nguoi chet anh 13

Khi xảy ra hoả hoạn, các nạn nhân ngủ trên gác xép của ngôi nhà. Ảnh: Thanh Hà.

Cháy nhà ở Hà Nội, 4 người trong một gia đình tử vong

Thời điểm cháy, 4 người trong nhà gồm cặp vợ chồng và hai người con không kịp thoát ra ngoài và tử vong tại chỗ.

4 giờ trước

Cứu 3 mẹ con kẹt trong ngôi nhà cháy ở Hà Nội

Cảnh sát phá cửa cuốn, mang theo thiết bị bảo hộ và bình thở, nhanh chóng tiếp cận đám cháy và giải cứu thành công 3 mẹ con bị mắc kẹt ở tầng hai ngôi nhà.

3 giờ trước

Cháy cửa hàng điện máy ở TP.HCM, chủ nhà mất trắng tài sản tích cóp

Vụ cháy xảy ra tại cửa hàng điện máy Minh Hiếu, xã Long Hòa, TP.HCM (trước đây thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), đã thiêu rụi toàn bộ tài sản của chủ cửa hàng.

44:2638 hôm qua

Thanh Hà/Tiền Phong

