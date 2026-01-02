Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi dưới 7 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (2/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ; ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ giảm từ 3-5 độ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24–48 giờ tới: Ngày 2/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Sáng 2/1 khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ, vùng núi Bắc Bộ từ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13-16 độ. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.

Khu vực Hà Nội: Có mưa vài nơi; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ.

Diễn biến thời tiết trên biển: Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-3,0m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4,0-6,0m.

Khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-5,0m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và vùng biển phía Đông khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Cảnh báo thiên tai đi kèm: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ sáng sớm ngày 2-3/1, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khả năng tác động đến môi trường và các hoạt động kinh tế - xã hội: Rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và cây trồng. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất. Ngoài ra, gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến tàu thuyền và các hoạt động hàng hải.