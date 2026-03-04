Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lốc xoáy khiến hơn 100 nhà dân ở Quảng Ngãi hư hỏng

  06:49 4/3/2026

Một trận lốc xoáy kèm mưa lớn xảy ra tại xã Ba Vì (Quảng Ngãi) làm hơn 100 ngôi nhà bị tốc mái, hàng trăm hecta hoa màu, cây trồng bị hư hỏng nặng.

Khoảng 16h15 ngày 3/3 trên địa bàn xã Ba Vì (tỉnh Quảng Ngãi) xuất hiện mây dông phát triển nhanh, sau đó hình thành vùng gió xoáy mạnh quét qua các thôn Ba Lăng, Nước Lầy và Ta Noát.

Một nhà dân bị tốc mái. Ảnh: BQN.

Cơn lốc kéo dài chừng 30 phút nhưng có sức tàn phá lớn, khiến nhiều người dân đang sinh hoạt và lao động không kịp ứng phó.

Gió giật mạnh làm tốc mái nhiều nhà sàn, nhà cấp bốn và nhà lợp tôn; một số tấm tôn, ngói bị cuốn bay, đồ đạc trong nhà bị hư hỏng. Nhiều cây xanh bị gãy đổ, ảnh hưởng đến vườn tược và các công trình phụ trợ của người dân.

Thống kê của UBND xã Ba Vì cho thấy toàn xã có 116 căn nhà bị tốc mái và hư hỏng. Trong đó, thôn Ba Lăng chịu thiệt hại nặng nhất với 76 nhà bị tốc mái từ 30 - 50%; thôn Nước Lầy có 29 nhà bị tốc mái và 3 căn bị hư hỏng hoàn toàn; thôn Ta Noát có 8 nhà bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, nhiều tuyến đường liên thôn bị cây đổ chắn ngang, một số trụ điện bị ngã khiến việc cấp điện tại một số khu vực bị gián đoạn tạm thời. Khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu là các cụm dân cư xen kẽ vườn cây, dọc các tuyến đường nông thôn và một số diện tích sản xuất nông nghiệp.

Theo lãnh đạo xã Ba Vì, ngay sau khi thiên tai xảy ra, địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân cùng người dân khẩn trương khắc phục hậu quả, dọn dẹp cây đổ, lợp lại mái nhà và phối hợp ngành điện xử lý các sự cố. Đến tối cùng ngày, tình hình cơ bản được kiểm soát.

Chính quyền địa phương cũng đề xuất cấp trên hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cửa cho các hộ bị thiệt hại, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách; đồng thời hỗ trợ vật liệu xây dựng, nhu yếu phẩm và giống cây trồng để người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.

Thu Hà/VTC News

