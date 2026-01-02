Thời tiết hôm nay 2/1: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm

Thời tiết hôm nay 2/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thời tiết tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiều khu vực xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có dông kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 1/1/2026, không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, khiến nền nhiệt giảm phổ biến từ 3-5°C. Tại vùng núi Đông Bắc Bộ, thời tiết chuyển xấu với mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có dông.

Dự báo, trong chiều tối và đêm nay, khối không khí lạnh này sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do tác động của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ kèm dông. Trong đêm 1/1 và sáng 2/1, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và dông. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước hôm nay 2/1

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa, riêng đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3.Trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ.Nhiệt độ cao nhất: 16-18 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời chuyển rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 11 độ.Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, có nơi dưới 8 độ.Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mây, có mưa vài nơi, từ gần sáng mai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 21-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc từ gần sáng có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ.Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ.Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ.Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.